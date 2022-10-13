Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Силовики задержали еще одну сборщицу налогов для оккупантов

Валентина РоманенкоЧетверг, 13 октября 2022, 12:28
Силовики задержали еще одну сборщицу налогов для оккупантов
фото ГБР

Работники ГБР во взаимодействии с СБУ задержали главного государственного инспектора Купянского отдела Главного управления Государственной налоговой службы в Харьковской области, которая работала на оккупантов.

Источник: Государственное бюро расследований, СБУ

Детали: По данным следствия после захвата Купянска женщина договорилась с оккупантами и начала работать в незаконно созданном органе власти агрессора.

Реклама:

Предательница склоняла своих коллег выйти на работу и работать на оккупантов. Она собирала с местных жителей - бизнесменов деньги под видом уплаты налогов.

Когда Вооруженные силы Украины освободили город, предательница не успела сбежать вслед за оккупантами. Она избавилась от мобильного телефона и прекратила общение с родными, однако все равно была задержана.

ВИДЕО ДНЯ

Сейчас ей сообщено о подозрении в государственной измене.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок 15 лет или пожизненное заключение, а также конфискацию имущества.

Что предшествовало: ГБР разоблачило другую сотрудницу налоговой из Купянска. Предательница также работала в псевдоналоговом органе захватчиков.

Напомним: Вооруженные силы Украины освободили от оккупантов Купянск Харьковской области в начале сентября.

Темы: Харьковская областьГБРСБУвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Туск собирается с визитом в Киев

Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки

РФ скрыла истинное количество жертв подрыва ГЭС, погибли по меньшей мере сотни – AP

Без международной финпомощи индексации пенсий в 2024 году может не быть – Минсоцполитики

фотоСтроили укрытие: в детсаду в Киеве просела часть стены

Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ

Все новости...
Харьковская область
Руководитель фонда с Харьковщины попался на двух схемах выезда мужчин за границу
Оккупанты обстреляли Славянск и Боровую на Харьковщине, есть погибший и раненый
"Киць, пожалуйста, поехали, пока есть возможность". Как гражданские решаются во второй раз выезжать из-под Купянска
Последние новости
16:02
Политика года, надежда года, победа года. Итоги 2023 г. в УП. ЧАТ
16:00
фото, видеоПродавали несуществующие машины для ВСУ: мошенники обманули волонтеров на 1,2 млн
15:56
Туск собирается с визитом в Киев
15:35
Что нужно для производства большего количества украинского оружия?
15:35
В январе в Киеве заработают пункты приема елок: адреса
15:33
ГУР о прогнозах быть в Крыму в 2023 году: Информация тоже оружие
15:32
Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций
15:30
фотоБывшего мэра Святогорска будут судить за госизмену и махинации с деньгами
15:13
Украина и Молдова синхронизируют е-очередь на границе для упрощения транзита грузов
15:12
Украинский ПЕН объявил перечень лучших книг 2023 года
Все новости...
Реклама: