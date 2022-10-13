Силовики задержали еще одну сборщицу налогов для оккупантов

Работники ГБР во взаимодействии с СБУ задержали главного государственного инспектора Купянского отдела Главного управления Государственной налоговой службы в Харьковской области, которая работала на оккупантов.

Источник: Государственное бюро расследований, СБУ

Детали: По данным следствия после захвата Купянска женщина договорилась с оккупантами и начала работать в незаконно созданном органе власти агрессора.

Предательница склоняла своих коллег выйти на работу и работать на оккупантов. Она собирала с местных жителей - бизнесменов деньги под видом уплаты налогов.

Когда Вооруженные силы Украины освободили город, предательница не успела сбежать вслед за оккупантами. Она избавилась от мобильного телефона и прекратила общение с родными, однако все равно была задержана.

Сейчас ей сообщено о подозрении в государственной измене.

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Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок 15 лет или пожизненное заключение, а также конфискацию имущества.

Что предшествовало: ГБР разоблачило другую сотрудницу налоговой из Купянска. Предательница также работала в псевдоналоговом органе захватчиков.

Напомним: Вооруженные силы Украины освободили от оккупантов Купянск Харьковской области в начале сентября.