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У Москві чоловіка арештували за те, що той слухав українську музику в авто

Олена РощінаЧетвер, 13 жовтня 2022, 12:53

Тверський районний суд Москви призначив 15 діб арешту та 50 тисяч рублів штрафу мешканцю столиці Антону Усову, який нібито слухав українську музику у російській столиці.

Джерело: ОВД-Инфо з посиланням на дружину Усова

Деталі: Москвича визнали винним за статтями про непокору поліцейському (ст. 19.3 КпАП РФ) та дискредитацію збройних сил Росії (ст. 20.3.3 КпАП РФ).

Його затримали вдень 12 жовтня співробітники ДПС: причиною цього стало те, що Усов нібито слухав українську музику, перебуваючи у своєму автомобілі.

Чоловіка доставили до відділу поліції по Китаю-городу, де на нього склали два протоколи.

Після суду його відправили відбувати арешт до спецприймача "Мневники".

При цьому Усов – батько-одинак. На його утриманні перебуває чотири дитини віком до 18 років. Дружина Усова не є законним опікуном цих дітей.

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Цьому передувало: Раніше в окупованому Росією Криму були випадки покарання за публічне вмикання українських пісень на весіллі й спроби визнати екстремістською українську пісню "Ой, у лузі червона калина", якій понад сто років.

Теми: Росіяпропагандавійнакультура
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