В Москве мужчину арестовали за то, что тот слушал украинскую музыку в авто

Тверской районный суд Москвы назначил 15 суток ареста и 50 тысяч рублей штрафа жителю столицы Антону Усову, который якобы слушал украинскую музыку в российской столице.

Источник: ОВД-Инфо со ссылкой на жену Усова

Детали: Москвича признали виновным по статьям о неповиновении полицейскому (ст. 19.3 КоАП РФ) и дискредитации вооруженных сил России (ст. 20.3.3 КоАП РФ).

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Его задержали днем 12 октября сотрудники ДПС: поводом для этого стало то, что Усов якобы слушал украинскую музыку, находясь в своем автомобиле.

Мужчину доставили в отдел полиции по Китай-городу, где на него составили два протокола.

После суда его отправили отбывать арест в спецприемник "Мневники".

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При этом Усов – отец-одиночка. На его иждивении находится четыре ребенка младше 18 лет. Супруга Усова не является законным опекуном этих детей.

Этому предшествовало: Ранее в оккупированном Россией Крыму были случаи наказания за публичное включение украинских песен на свадьбе и попытки признать экстремистской украинскую песню "Ой, у лузі червона калина", которой более ста лет.