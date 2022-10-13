У Миколаєві з-під завалів дістали двох загиблих, мер показав зруйнований будинок

Станом на 12:29 у Миколаєві, де російська ракета цієї ночі зруйнувала частину житлової 5-поверхівки, рятувальники витягнули з-під завалів загиблих чоловіка та жінку.

Джерело: міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич

Пряма мова: "Наслідки влучання російської ракети у житловий будинок. Наразі рятувальники деблокували тіла двох загиблих мешканців. Це чоловік (31 рік) та жінка (80 років). Пошуково-рятувальна операція триває".

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Деталі: Мер Миколаєва показав відео рятувальних робіт на руїнах дому.

Цьому передувало: 13 жовтня близько першої ночі росіяни обстріляли Миколаїв ракетами С-300, зруйнували верхні поверхи 5-поверхового будинку.

ВІДЕО ДНЯ

Вранці повідомлялося, що поранено двох людей, зокрема, з-під завалів дістали 11-річного хлопчика. Ще 7 людей шукали. Із-під завалів човникової станції дістали загиблого.