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В Николаеве из-под завалов достали двух погибших, мэр показал разрушенный дом

Елена РощинаЧетверг, 13 октября 2022, 13:16
В Николаеве из-под завалов достали двух погибших, мэр показал разрушенный дом
Разрушенный 13 октября дом в Николаеве, скриншот

По состоянию на 12:29 в Николаеве, где российская ракета этой ночью разрушила часть жилой 5-этажки, спасатели вытащили из-под завалов погибших мужчину и женщину.

Источник: городской глава Николаева Александр Сенкевич

Прямая речь: "Последствия попадания российской ракеты в жилой дом. В настоящее время спасатели деблокировали тела двух погибших жителей. Это мужчина (31 год) и женщина (80 лет). Поисково-спасательная операция продолжается".

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Детали: Мэр Николаева показал видео спасательных работ на развалинах дома.

Этому предшествовало: 13 октября около часа ночи россияне обстреляли Николаев ракетами С-300, разрушили верхние этажи 5-этажного дома.

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Утром сообщалось, что ранены два человека, в частности, из-под завалов достали 11-летнего мальчика. Еще 7 человек искали. Кроме того, из-под завалов челночной станции достали погибшего.

Темы: Николаеввойна
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