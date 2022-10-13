В Николаеве из-под завалов достали двух погибших, мэр показал разрушенный дом

По состоянию на 12:29 в Николаеве, где российская ракета этой ночью разрушила часть жилой 5-этажки, спасатели вытащили из-под завалов погибших мужчину и женщину.

Источник: городской глава Николаева Александр Сенкевич

Прямая речь: "Последствия попадания российской ракеты в жилой дом. В настоящее время спасатели деблокировали тела двух погибших жителей. Это мужчина (31 год) и женщина (80 лет). Поисково-спасательная операция продолжается".

Детали: Мэр Николаева показал видео спасательных работ на развалинах дома.

Этому предшествовало: 13 октября около часа ночи россияне обстреляли Николаев ракетами С-300, разрушили верхние этажи 5-этажного дома.

Утром сообщалось, что ранены два человека, в частности, из-под завалов достали 11-летнего мальчика. Еще 7 человек искали. Кроме того, из-под завалов челночной станции достали погибшего.