На Полтавщине говорят об аварии двух украинских самолетов, в ВС – о потере одного

За предыдущие два дня на территории Полтавской области упали два украинских самолета, сообщил начальник Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.

Источник: Дмитрий Лунин 13 октября во время видеоконференции с журналистами, "Суспільне", спикер Воздушных сил Юрий Игнат в комментарии "Украинской правде"

Детали: По словам Лунина, 11 и 12 октября в Шишацкой общине разбились два самолета, оба они были украинскими.

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Среди гражданского населения погибших или раненых не было.

Прямая речь Лунина: "Во вторник и в среду имели катастрофы, падали наши самолеты именно в Шишацкой общине. Больше информации комментировать не могу, комментирует эти события военное руководство Министерства обороны. Ждем от них информацию".

Обновление: В свою очередь, в командовании Воздушных сил ВСУ подтвердили потерю одного самолета СУ-24м: два пилота катапультировались, один из них погиб.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним: 12 октября около 21:00 вблизи Винницы потерпел крушение истребитель одной из бригад тактической авиации Воздушных сил, летчик успешно катапультировался. Этот пилот за два дня уничтожил 5 дронов-камикадзе и 2 крылатых ракеты оккупантов.