Україна має лише 10% від потреб протиповітряної оборони – Зеленський
Президент Володимир Зеленський під час виступу на сесії ПАРЄ повідомив, що Україна має лише 10% систем протиповітряної оборони від загальної потреби.
Джерело: виступ Зеленського на сесії ПАРЄ
Пряма мова Зеленського: "Тут нема що додати. У нас є 10% (систем ППО – ред.) з того, що нам потрібно, якщо чесно".
Деталі: За словами Зеленського, Україна протистоїть Росії, яка переважає нашу країну як за військовою технікою, так і за кількістю ракет, якими б’ють окупанти.
"І тут ми хочемо, щоб у нас була можливість закрити небо. А наших спроможностей не вистачає", - підкреслив президент.
Він нагадав про останні рішення щодо надання ППО західними країнами, але хотів би, щоб "ця підтримка була в рази більша". "Очікуємо від Франції і Італії також потужних кроків, якби вони могли нам допомогти", - сказав Зеленський.
Що було раніше:
- 12 жовтня керівник Офісу президента України Андрій Єрмак назвав "історичною" чергову зустріч формату "Рамштайн", натякнувши, що є рішення для посилення протиповітряної оборони України.
- Вранці 12 жовтня міністр оборони України підтвердив отримання першої системи IRIS-T від Німеччини та ще чотирьох комплексів HIMARS від США.