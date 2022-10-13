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Україна має лише 10% від потреб протиповітряної оборони – Зеленський

Станіслав ПогоріловЧетвер, 13 жовтня 2022, 16:21
Україна має лише 10% від потреб протиповітряної оборони – Зеленський
Володимир Зеленський, фото: ОП

Президент Володимир Зеленський під час виступу на сесії ПАРЄ повідомив, що Україна має лише 10% систем протиповітряної оборони від загальної потреби.

Джерело: виступ Зеленського на сесії ПАРЄ

Пряма мова Зеленського: "Тут нема що додати. У нас є 10%  (систем ППО – ред.) з того, що нам потрібно, якщо чесно".  

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Деталі: За словами Зеленського, Україна протистоїть Росії, яка переважає нашу країну як за військовою технікою, так і за кількістю ракет, якими б’ють окупанти.

"І тут ми хочемо, щоб у нас була можливість закрити небо. А наших спроможностей не вистачає", - підкреслив президент.

Він нагадав про останні рішення щодо надання ППО західними країнами, але хотів би, щоб "ця підтримка була в рази більша". "Очікуємо від Франції і Італії також потужних кроків, якби вони могли нам допомогти", - сказав Зеленський.

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Теми: ППОЗеленськийвійнаУкраїна
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