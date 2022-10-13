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Украина имеет лишь 10% от потребностей противовоздушной обороны - Зеленский

Станислав ПогориловЧетверг, 13 октября 2022, 16:21
Владимир Зеленский, фото: ОП

Президент Владимир Зеленский во время выступления на сессии ПАСЕ сообщил, что Украина имеет лишь 10% систем противовоздушной обороны от общей потребности.

Источник: выступление Зеленского на сессии ПАСЕ

Прямая речь Зеленского: "Здесь нечего добавить. У нас есть 10% (систем ПВО - ред.) из того, что нам нужно, если честно". 

Детали: По словам Зеленского, Украина противостоит России, которая превосходит нашу страну как по военной технике, так и по количеству ракет, которыми бьют оккупанты.

"И здесь мы хотим, чтобы у нас была возможность закрыть небо. А наших возможностей не хватает", - подчеркнул президент.

Он напомнил о последних решениях по предоставлению ПВО западными странами, но хотел бы, чтобы "эта поддержка была в разы больше". "Ожидаем от Франции и Италии также мощных шагов, если бы они могли нам помочь", - сказал Зеленский.

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Темы: ПВОЗеленскийвойнаУкраина
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