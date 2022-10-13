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ЗСУ взяли в полон охоронця терориста "Гіві". Він отримав 13 років в'язниці

"Українська правда"Четвер, 13 жовтня 2022, 16:58
Терорист "Гіві". Фото із відкритих джерел

Український суд призначив 13 років позбавлення волі бойовику терористичної організації "ДНР", який був особистим охоронцем терориста "Гіві".

Джерело: повідомлення СБУ

Дослівно: "Цей зрадник із 2016 року воював у складі незаконних збройних угруповань "ДНР", а після оголошення путіним "спеціальної воєнної операції" пішов у наступ на мирні українські території.

Він потрапив у полон під час бойової операції ЗСУ у серпні цього року.

Бойовик відомий тим, що був одним із особистих охоронців терориста "Гіві", який очолював незаконний підрозділ "батальйон Сомалі". Також він був ньюзмейкером цього угруповання і спільно з "Гіві" давав інтерв’ю псевдожурналістам "ДНР".

Деталі: Повідомляється, що чоловік повністю визнав свою вину та надав викривальні покази.

Його визнано винним за статтями державна зрада, створення терористичної групи чи терористичної організації, створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань.

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Передісторії:

  • Ватажок бойовиків Михайло Толстих, відомий як "Гіві", загинув у 2017 році.

Теми: СБУДНР
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