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ВСУ взяли в плен охранника террориста "Гиви". Он получил 13 лет тюрьмы

"Украинская правда"Четверг, 13 октября 2022, 16:58
Террорист "Гиви". Фото из открытых источников

Украинский суд назначил 13 лет лишения свободы боевику террористической организации "ДНР", который был личным охранником террориста "Гиви".

Источник: сообщение СБУ

Дословно: "Этот предатель с 2016 года воевал в составе незаконных вооруженных группировок "ДНР", а после объявления Путиным "специальной военной операции" пошел в наступление на мирные украинские территории.

Он попал в плен во время боевой операции ВСУ в августе этого года.

Боевик известен тем, что был одним из личных охранников террориста "Гиви", который возглавлял незаконное подразделение "батальон Сомали". Также он был ньюзмейкером этой группировки и совместно с "Гиви" давал интервью псевдожурналистам "ДНР".

Детали: Сообщается, что мужчина полностью признал свою вину и предоставил обличительные показания.

Он признан виновным по статьям государственная измена, создание террористической группы или террористической организации, создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований.

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Предыстории:

  • Главарь боевиков Михаил Толстых, известный как "Гиви", погиб в 2017 году.

Темы: СБУДНР
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