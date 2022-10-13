Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ВСУ взяли в плен охранника террориста "Гиви". Он получил 13 лет тюрьмы

"Украинская правда"Четверг, 13 октября 2022, 16:58
ВСУ взяли в плен охранника террориста Гиви. Он получил 13 лет тюрьмы
Террорист "Гиви". Фото из открытых источников

Украинский суд назначил 13 лет лишения свободы боевику террористической организации "ДНР", который был личным охранником террориста "Гиви".

Источник: сообщение СБУ

Дословно: "Этот предатель с 2016 года воевал в составе незаконных вооруженных группировок "ДНР", а после объявления Путиным "специальной военной операции" пошел в наступление на мирные украинские территории.

Реклама:

Он попал в плен во время боевой операции ВСУ в августе этого года.

Боевик известен тем, что был одним из личных охранников террориста "Гиви", который возглавлял незаконное подразделение "батальон Сомали". Также он был ньюзмейкером этой группировки и совместно с "Гиви" давал интервью псевдожурналистам "ДНР".

Детали: Сообщается, что мужчина полностью признал свою вину и предоставил обличительные показания.

ВИДЕО ДНЯ

Он признан виновным по статьям государственная измена, создание террористической группы или террористической организации, создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований.

Предыстории:

  • Главарь боевиков Михаил Толстых, известный как "Гиви", погиб в 2017 году.

Темы: СБУДНР
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Туск собирается с визитом в Киев

Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки

РФ скрыла истинное количество жертв подрыва ГЭС, погибли по меньшей мере сотни – AP

Без международной финпомощи индексации пенсий в 2024 году может не быть – Минсоцполитики

фотоСтроили укрытие: в детсаду в Киеве просела часть стены

Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ

Все новости...
СБУ
СБУ задержала снайпера, который должен был убить командование ВСУ в Запорожской области 9 мая
СБУ атаковала аэродром в Курске 27 августа картонными дронами – источники
В Полтаве задержали фитнес-тренера, который оскорблял военных
Последние новости
16:14
Германия заблокировала российские активы на более чем 4 миллиарда евро
16:02
Политика года, надежда года, победа года. Итоги 2023 г. в УП. ЧАТ
16:00
фото, видеоПродавали несуществующие машины для ВСУ: мошенники обманули волонтеров на 1,2 млн
15:56
Туск собирается с визитом в Киев
15:35
Что нужно для производства большего количества украинского оружия?
15:35
В январе в Киеве заработают пункты приема елок: адреса
15:33
ГУР о прогнозах быть в Крыму в 2023 году: Информация тоже оружие
15:32
Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций
15:30
фотоБывшего мэра Святогорска будут судить за госизмену и махинации с деньгами
15:13
Украина и Молдова синхронизируют е-очередь на границе для упрощения транзита грузов
Все новости...
Реклама: