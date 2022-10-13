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У Генштабі назвали село на Київщині, що постраждало від атаки дронів – зведення

Катерина ТищенкоЧетвер, 13 жовтня 2022, 18:42
Село Наливайківка, скріншот Google maps

На Київщині внаслідок атаки дронів-камікадзе у четвер постраждало село Наливайківка Макарівської селищної громади Бучанського району.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ

Дослівно: "Ворог продовжує уражати критичну інфраструктуру та цивільні об’єкти України. Зокрема, постраждали об’єкти та мирні громадяни населених пунктів Наливайківка Київської області, Миколаїв та Нікополь.

Для ударів противник використав крилаті, авіаційні, зенітні керовані ракети та безпілотні літальні апарати іранського виробництва".

Деталі: Загалом за поточну добу окупанти завдали 1 ракетний та 15 авіаційних ударів, здійснили 22 обстріли з РСЗВ.

Противник здійснював обстріли:

  • на Сіверському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Атинське та Велика Рибиця;
  • на Слобожанському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Гряниківка, Гатище та Стрілеча;
  • на Краматорському напрямку – з танків та артилерії різних типів, вздовж всієї лінії зіткнення. Зокрема, в районах населених пунктів Білогорівка, Терни та Ямполівка;
  • на Бахмутському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Бахмут, Бахмутське, Зеленопілля, Соледар, Майорськ, Іванград та Яковлівка;
  • на Авдіївському напрямку – з танків та різнокаліберної  артилерії, в районах Мар’їнки, Невельського, Первомайського та Золотої Ниви.
  • На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник наступальних дій не проводив. Обстрілів зазнали населені пункти Степногірськ, Оріхів та Комишуваха.
  • На Південнобузькому напрямку обстрілам з реактивних систем залпового вогню піддано Нікополь.

Російські окупанти продовжують вивозити українських дітей з тимчасово зайнятих територій. Так, з початку жовтня, за наявною інформацією, з міста Херсон вивезено близько 170 дітей.

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Представники приватних військових компаній ворога продовжують вербувати ув’язнених для війни на території нашої країни. За наявною інформацією, 11-12 жовтня, у виправній колонії №16 міста Салават республіки Башкортостан, було завербовано 385 в’язнів.

Противник щоденно зазнає втрат. Авіація Сил оборони протягом доби завдала 19 ударів. Підтверджено ураження більш як 13 місць зосередження озброєння та військової техніки, а також 6 зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, українські підрозділи протиповітряної оборони збили 8 БпЛА. Шість із них – "Shahed -136".

Ракетні війська і артилерія за поточну добу уразили 2 пункти управління, 3 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки і 2 склади боєприпасів.

Крім того, підтверджено вогневе ураження 12 жовтня поточного року двох ворожих військових об’єктів в районі населеного пункту Бурчак Запорізької області. Втрати окупантів уточнюються.

Що передувало: Голова ОВА Київщини Олексій Кулеба вранці 13 жовтня повідомив, що росіяни атакували дронами-камікадзе Київську область. Згодом начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов уточнив, що дрони-камікадзе в Київській області атакували Макарівську громаду на захід від столиці.

Теми: ГенштабКиївська областьвійна
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