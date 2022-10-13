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В Генштабе назвали село на Киевщине, пострадавшее от атаки дронов – сводка

Катерина ТищенкоЧетверг, 13 октября 2022, 18:42
В Генштабе назвали село на Киевщине, пострадавшее от атаки дронов – сводка
Село Наливайковка, скриншот Google maps

В Киевской области в результате атаки дронов-камикадзе в четверг пострадало село Наливайковка Макаровской поселковой общины Бучанского района.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Дословно: "Враг продолжает поражать критическую инфраструктуру и гражданские объекты Украины. В частности, пострадали объекты и мирные граждане населенных пунктов Наливайковка Киевской области, Николаев и Никополь.

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Для ударов противник использовал крылатые, авиационные, зенитные управляемые ракеты и беспилотные летательные аппараты иранского производства".

Детали: Всего за текущие сутки оккупанты нанесли 1 ракетный и 15 авиационных ударов, совершили 22 обстрела из РСЗО.

Противник осуществлял обстрелы:

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  • на Северском направлении - из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Атинское и Большая Рыбица;
  • на Слобожанском направлении - из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Гряниковка, Гатище и Стрелечья;
  • на Краматорском направлении - из танков и артиллерии различных типов, вдоль всей линии соприкосновения. В частности, в районах населенных пунктов Белогоровка, Терны и Ямполовка;
  • на Бахмутском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Бахмут, Бахмутское, Зеленополье, Соледар, Майорск, Иванград и Яковлевка;
  • на Авдеевском направлении - из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах Марьинки, Невельского, Первомайского и Золотой Нивы.
  • На Новопавловском и Запорожском направлениях противник наступательных действий не проводил. Обстрелам подверглись населенные пункты Степногорск, Орехов и Камышеваха.
  • На Южнобугском направлении обстрелам из реактивных систем залпового огня подвергся Никополь.

Российские оккупанты продолжают вывозить украинских детей с временно занятых территорий. Так, с начала октября, по имеющейся информации, из города Херсон вывезено около 170 детей.

Представители частных военных компаний врага продолжают вербовать заключенных для войны на территории нашей страны. По имеющейся информации, 11-12 октября, в исправительной колонии №16 города Салават республики Башкортостан, было завербовано 385 заключенных.

Противник ежедневно несет потери. Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 19 ударов. Подтверждено поражение более 13 мест сосредоточения вооружения и военной техники, а также 6 зенитных ракетных комплексов противника. Кроме того, украинские подразделения противовоздушной обороны сбили 8 БпЛА. Шесть из них - "Shahed -136".

Ракетные войска и артиллерия за текущие сутки поразили 2 пункта управления, 3 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и 2 склада боеприпасов.

Кроме того, подтверждено огневое поражение 12 октября текущего года двух вражеских военных объектов в районе населенного пункта Бурчак Запорожской области. Потери оккупантов уточняются.

Что предшествовало: Председатель ОГА Киевщины Алексей Кулеба утром 13 октября сообщил, что россияне атаковали дронами-камикадзе Киевскую область. Позже начальник полиции Киевской области Андрей Небытов уточнил, что дроны-камикадзе в Киевской области атаковали Макаровскую общину к западу от столицы.

Темы: ГенштабКиевская областьвойна
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