На деокупованій Харківщині виявили тіла трьох цивільних, убитих росіянами

Правоохоронці виявили у Куп’янському районі на Харківщині тіла трьох цивільних, одного з них росіяни вбили за допомогу ЗСУ.

Джерело: пресслужба Офісу генпрокурора.

Дослівно: "13 жовтня прокурори Куп’янської окружної прокуратури Харківської області спільно зі слідчими поліції у смт Куп’янськ-Вузловий виявили тіла трьох цивільних".

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Деталі: Один із загиблих – місцевий мешканець, якого поховав товариш на території домоволодіння. За словами чоловіка, 21 вересня російський військовий вистрілив в голову його друга через те, що той допомагав ЗСУ та повідомляв місця дислокації окупантів.

На узбіччі дороги слідчо-прокурорська група також виявила тіла чоловіка та жінка. За попередньою версією слідства, загиблі потрапили під мінометний обстріл Росії.

Що цьому передувало:

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