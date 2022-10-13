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На деокупованій Харківщині виявили тіла трьох цивільних, убитих росіянами

"Українська правда"Четвер, 13 жовтня 2022, 19:33
Місце злочину, фото з ОГП

Правоохоронці виявили у Куп’янському районі на Харківщині тіла трьох цивільних, одного з них росіяни вбили за допомогу ЗСУ. 

Джерело: пресслужба Офісу генпрокурора.

Дослівно: "13 жовтня прокурори Куп’янської окружної прокуратури Харківської області спільно зі слідчими поліції у смт Куп’янськ-Вузловий виявили тіла трьох цивільних".

Деталі: Один із загиблих – місцевий мешканець, якого поховав товариш на території домоволодіння. За словами чоловіка, 21 вересня російський військовий вистрілив в голову його друга через те, що той допомагав ЗСУ та повідомляв місця дислокації окупантів.

На узбіччі дороги слідчо-прокурорська група також виявила тіла чоловіка та жінка. За попередньою версією слідства, загиблі потрапили під мінометний обстріл Росії.

  
 

Що цьому передувало:

  • Правоохоронці знайшли два муміфікованих тіла у підвалі зруйнованого будинку у звільненому селі Кам’янка Харківської області.
  • В селищі Куп'янськ-Вузловий Харківської області після деокупації виявили 4 тіла зі слідами насильницької смерті.

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Теми: Харківська областьжертвивійна
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