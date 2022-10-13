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На деоккупированной Харьковщине обнаружили тела трех гражданских, убитых россиянами

"Украинская правда"Четверг, 13 октября 2022, 19:33
На деоккупированной Харьковщине обнаружили тела трех гражданских, убитых россиянами
Место преступления, фото с ОГП

Правоохранители обнаружили в Купянском районе Харьковской области тела трех гражданских, одного из них россияне убили за помощь ВСУ.

Источник: пресс-служба Офиса генпрокурора.

Дословно: "13 октября прокуроры Купянской окружной прокуратуры Харьковской области совместно со следователями полиции в пгт Купянск-Узловой обнаружили тела трех гражданских".

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Детали: Один из погибших – местный житель, которого похоронил товарищ на территории домовладения. По словам мужчины, 21 сентября российский военный выстрелил в голову его друга из-за того, что тот помогал ВСУ и сообщал места дислокации оккупантов.

На обочине дороги следственно-прокурорская группа также обнаружила тела мужчины и женщины. По предварительной версии следствия, погибшие попали под минометный обстрел России.

  
 

Что этому предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • Правоохранители нашли два мумифицированных тела в подвале разрушенного дома в освобожденном селе Каменка Харьковской области.
  • В поселке Купянск-Узловой Харьковской области после деоккупации обнаружили 4 тела со следами насильственной смерти.

Темы: Харьковская областьжертвывойна
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