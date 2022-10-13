На деоккупированной Харьковщине обнаружили тела трех гражданских, убитых россиянами
Правоохранители обнаружили в Купянском районе Харьковской области тела трех гражданских, одного из них россияне убили за помощь ВСУ.
Источник: пресс-служба Офиса генпрокурора.
Дословно: "13 октября прокуроры Купянской окружной прокуратуры Харьковской области совместно со следователями полиции в пгт Купянск-Узловой обнаружили тела трех гражданских".
Детали: Один из погибших – местный житель, которого похоронил товарищ на территории домовладения. По словам мужчины, 21 сентября российский военный выстрелил в голову его друга из-за того, что тот помогал ВСУ и сообщал места дислокации оккупантов.
На обочине дороги следственно-прокурорская группа также обнаружила тела мужчины и женщины. По предварительной версии следствия, погибшие попали под минометный обстрел России.
Что этому предшествовало:
- Правоохранители нашли два мумифицированных тела в подвале разрушенного дома в освобожденном селе Каменка Харьковской области.
- В поселке Купянск-Узловой Харьковской области после деоккупации обнаружили 4 тела со следами насильственной смерти.