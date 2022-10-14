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ЗСУ знищили 3 командних пункти росіян і уразили 4 ворожих позиції ППО – ОК "Південь"

Ольга Глущенко П'ятниця, 14 жовтня 2022, 04:38
ЗСУ знищили 3 командних пункти росіян і уразили 4 ворожих позиції ППО – ОК Південь
фото: ОК Південь

На півдні українські воїни знищили три командних пункти підрозділів ворожої 35-ої армії та уразили 4 ворожих позиції ППО.

Джерело: оперативне командування "Південь"

Дослівно: "Ворог час від часу застосовує диверсійно-розвідувальні групи, як спроби викрити наші позиції. Так, сьогодні вдень ДРГ противника вийшла на наш спостережний пост. Внаслідок стрілецького бою противник зазнав втрат – є загиблі та поранені – і ретирувався.

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По обіді нанесено вогневе ураження з реактивних систем залпового вогню по Апостолівській громаді Криворіжжя. Без людських втрат".

Деталі: Крім того, як зазначає ОК "Південь", надвечір ворог атакував територію України з акваторії Чорного моря ракетами типу "Калібр". Одну з них, спрямовану на Одещину, сили протиповітряної оборони знищили.

Ворожа авіація двічі атакувала наші позиції в районі Давидова Броду гелікоптером і штурмовиком. Обійшлося без втрат.

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Командування повідомляє, що українські авіаційні удари були в 3,5 рази більші за кількістю та в десятки разів ефективніші за результативністю: уражено 4 позиції протиповітряної оборони ворога в Бериславському і Каховському районах, а також 3 місця скупчення живої сили, озброєння і техніки в Миколаївському, Баштанському і Херсонському районах.

Ракетно-артилерійськими підрозділами ЗСУ виконано понад 190 вогневих завдань.

Результатами стало знищення двох реактивних систем залпового вогню "Ураган", "Град" і важкої вогнеметної системи "Сонцепьок", станції радіоелектронної боротьби, двох 120-мм мінометів, трьох танків, трьох командних пунктів підрозділів ворожої 35-ої армії.

При спробі проведення повітряної розвідки ворог позбавлений двох безпілотних шпигунів типу "Орлан-10".

Теми: Збройні силивійна
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