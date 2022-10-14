ВСУ уничтожили 3 командных пункта россиян и поразили 4 вражеских позиции ПВО - ОК "Юг"

На юге украинские воины уничтожили три командных пункта подразделений вражеской 35-й армии и поразили 4 вражеских позиции ПВО.

Источник: оперативное командование "Юг"

Дословно: "Враг время от времени применяет диверсионно-разведывательные группы, как попытки разоблачить наши позиции. Так, сегодня днем ДРГ противника вышла на наш наблюдательный пост. В результате стрелкового боя противник понес потери - есть погибшие и раненые - и ретировался.

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После обеда нанесено огневое поражение из реактивных систем залпового огня по Апостоловской общине Криворожья. Без человеческих потерь".

Детали: Кроме того, как отмечает ОК "Юг", вечером враг атаковал территорию Украины из акватории Черного моря ракетами типа "Калибр". Одну из них, направленную в Одесскую область, силы противовоздушной обороны уничтожили.

Вражеская авиация дважды атаковала наши позиции в районе Давыдова Брода вертолетом и штурмовиком. Обошлось без потерь.

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Командование сообщает, что украинские авиационные удары были в 3,5 раза больше по количеству и в десятки раз эффективнее по результативности: поражено 4 позиции противовоздушной обороны врага в Бериславском и Каховском районах, а также 3 места скопления живой силы, вооружения и техники в Николаевском, Баштанском и Херсонском районах.

Ракетно-артиллерийскими подразделениями ВСУ выполнено более 190 огневых задач.

Результатами стало уничтожение двух реактивных систем залпового огня "Ураган", "Град" и тяжелой огнеметной системы "Сонцепёк", станции радиоэлектронной борьбы, двух 120-мм минометов, трех танков, трех командных пунктов подразделений вражеской 35-й армии.

При попытке проведения воздушной разведки враг лишен двух беспилотных шпионов типа "Орлан-10".