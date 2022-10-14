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Глава МАГАТЕ: Наближаємося до створення захисної зони для ЗАЕС

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 14 жовтня 2022, 11:11
Фото: Гроссі у Twitter

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі після переговорів з Україною та Росією повідомив про прогрес у створенні захисної зони для Запорізької АЕС

Джерело: Гроссі у Twitter

Пряма мова Гроссі: "Прибув до Польщі нічним потягом з України після інтенсивного тижня консультацій з Росією та Україною. Наближаємося до створення захисної зони для Запорізької АЕС - ситуація на станції неприйнятна, і нам потрібні негайні дії для її захисту".

Передісторія:

  • Росіяни окупували ЗАЕС 4 березня.
  • Ситуація на ЗАЕС опинилася у центрі уваги з початку серпня, коли російські військові почали обстріли станції. Росія відкинула заклики про демілітаризацію атомної станції, під приводом, що має "захищати її" від провокацій, та звинувачує в обстрілах Україну.
  • 25 серпня вперше в історії сталося повне відключення ЗАЕС від енергомережі. Мер Енергодара Дмитро Орлов повідомив, що це сталося після обстрілів, а "Енергоатом" – що причина в пожежах
  • 5 жовтня президент крани-агресора Володимир Путін підписав указ, відповідно до якого захоплену окупантами Запорізьку АЕС начебто буде віддано Росії.

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Теми: МАГАТЕЗАЕСвійнаУкраїна
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