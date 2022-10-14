Глава МАГАТЕ: Наближаємося до створення захисної зони для ЗАЕС

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі після переговорів з Україною та Росією повідомив про прогрес у створенні захисної зони для Запорізької АЕС

Джерело: Гроссі у Twitter

Пряма мова Гроссі: "Прибув до Польщі нічним потягом з України після інтенсивного тижня консультацій з Росією та Україною. Наближаємося до створення захисної зони для Запорізької АЕС - ситуація на станції неприйнятна, і нам потрібні негайні дії для її захисту".

Arriving in Poland on the night train from #Ukraine after an intensive week of consultations with 🇷🇺 & 🇺🇦. Moving closer to the establishment of a protection zone for #Zaporizhzhya Nuclear Power Plant—the plant's situation is untenable and we need immediate action to protect it. pic.twitter.com/AcpFJ9pIO3 October 14, 2022

Передісторія:

Росіяни окупували ЗАЕС 4 березня.

Ситуація на ЗАЕС опинилася у центрі уваги з початку серпня, коли російські військові почали обстріли станції. Росія відкинула заклики про демілітаризацію атомної станції, під приводом, що має "захищати її" від провокацій, та звинувачує в обстрілах Україну.

25 серпня вперше в історії сталося повне відключення ЗАЕС від енергомережі. Мер Енергодара Дмитро Орлов повідомив, що це сталося після обстрілів, а "Енергоатом" – що причина в пожежах.

5 жовтня президент крани-агресора Володимир Путін підписав указ, відповідно до якого захоплену окупантами Запорізьку АЕС начебто буде віддано Росії.