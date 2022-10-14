Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Глава МАГАТЕ: Наближаємося до створення захисної зони для ЗАЕС

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 14 жовтня 2022, 11:11
Глава МАГАТЕ: Наближаємося до створення захисної зони для ЗАЕС
Фото: Гроссі у Twitter

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі після переговорів з Україною та Росією повідомив про прогрес у створенні захисної зони для Запорізької АЕС

Джерело: Гроссі у Twitter

Пряма мова Гроссі: "Прибув до Польщі нічним потягом з України після інтенсивного тижня консультацій з Росією та Україною. Наближаємося до створення захисної зони для Запорізької АЕС - ситуація на станції неприйнятна, і нам потрібні негайні дії для її захисту".

Реклама:

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Росіяни окупували ЗАЕС 4 березня.
  • Ситуація на ЗАЕС опинилася у центрі уваги з початку серпня, коли російські військові почали обстріли станції. Росія відкинула заклики про демілітаризацію атомної станції, під приводом, що має "захищати її" від провокацій, та звинувачує в обстрілах Україну.
  • 25 серпня вперше в історії сталося повне відключення ЗАЕС від енергомережі. Мер Енергодара Дмитро Орлов повідомив, що це сталося після обстрілів, а "Енергоатом" – що причина в пожежах
  • 5 жовтня президент крани-агресора Володимир Путін підписав указ, відповідно до якого захоплену окупантами Запорізьку АЕС начебто буде віддано Росії.

Теми: МАГАТЕЗАЕСвійнаУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Усі новини...
МАГАТЕ
МАГАТЕ отримало доступ до дахів двох з шести енергоблоків ЗАЕС: мін не виявили
МАГАТЕ: ЗАЕС перевела 5-й енергоблок у холодний зупин, а 4-й – в гарячий
МАГАТЕ виявило протипіхотні міни на периферії Запорізької АЕС
Останні новини
19:23
Чеська компанія прийняла умови "Укрзалізниці" і готова до запуску поїздів Прага-Чоп
19:19
В ГУР назвали "резонансною подією" виявлення прослушки у Залужного  
19:14
Папа Римський дозволив благословляти одностатеві пари, але не вінчати їх
19:04
Дві нафтогазові компанії призупинили транзит через Червоне море, причина – напади хуситів
19:01
Безпекові експерти написали лист в Конгрес США: закликають схвалити допомогу Україні
18:53
Укрзалізниця запустить "Різдвяний експрес" у Києві та Львові на свята
18:40
відеоУ Херсоні через ворожий артилерійський удар загинув охоронець
18:19
На що найбільше витрачають українці: дані мережі терміналів Приватбанку
18:13
фотоОрбан подарував Ердогану коня, а у відповідь отримав "залізного коня"
18:11
ОновленоУ Криворізькому районі ППО знищила авіаційну ракету
Усі новини...
Реклама: