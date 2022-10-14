Глава МАГАТЕ: Наближаємося до створення захисної зони для ЗАЕС

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі після переговорів з Україною та Росією повідомив про прогрес у створенні захисної зони для Запорізької АЕС

Джерело: Гроссі у Twitter

Пряма мова Гроссі: "Прибув до Польщі нічним потягом з України після інтенсивного тижня консультацій з Росією та Україною. Наближаємося до створення захисної зони для Запорізької АЕС - ситуація на станції неприйнятна, і нам потрібні негайні дії для її захисту".

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Arriving in Poland on the night train from #Ukraine after an intensive week of consultations with 🇷🇺 & 🇺🇦. Moving closer to the establishment of a protection zone for #Zaporizhzhya Nuclear Power Plant—the plant's situation is untenable and we need immediate action to protect it. pic.twitter.com/AcpFJ9pIO3 — Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) October 14, 2022

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