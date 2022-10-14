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Глава МАГАТЭ: Приближаемся к созданию защитной зоны для ЗАЭС

Станислав ПогориловПятница, 14 октября 2022, 11:11
Глава МАГАТЭ: Приближаемся к созданию защитной зоны для ЗАЭС
Фото: Гросси в Twitter

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси после переговоров с Украиной и Россией сообщил о прогрессе в создании защитной зоны для Запорожской АЭС

Источник: Гросси в Twitter

Прямая речь Гросси: "Прибыл в Польшу ночным поездом из Украины после интенсивной недели консультаций с Россией и Украиной. Приближаемся к созданию защитной зоны для Запорожской АЭС - ситуация на станции неприемлема, и нам нужны немедленные действия для ее защиты".

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Предистория:

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  • Россияне оккупировали ЗАЭС 4 марта.
  • Ситуация на ЗАЭС оказалась в центре внимания с начала августа, когда российские военные начали обстрел станции. Россия отвергла призывы о демилитаризации атомной станции под предлогом, что должна "защищать ее" от провокаций, и обвиняет в обстрелах Украину.
  • 25 августа впервые в истории произошло полное отключение ЗАЭСот энергосети. Мэр Энергодара Дмитрий Орлов сообщил, что это произошло после обстрелов, а "Энергоатом" – причина в пожарах.
  • 5 октября президент страны-агрессора Владимир Путин подписал указ, согласно которому захваченная оккупантами Запорожская АЭС якобы будет отдана России.

Темы: МАГАТЭЗАЭСвойнаУкраина
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