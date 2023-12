Глава МАГАТЭ: Приближаемся к созданию защитной зоны для ЗАЭС

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси после переговоров с Украиной и Россией сообщил о прогрессе в создании защитной зоны для Запорожской АЭС

Источник: Гросси в Twitter

Прямая речь Гросси: "Прибыл в Польшу ночным поездом из Украины после интенсивной недели консультаций с Россией и Украиной. Приближаемся к созданию защитной зоны для Запорожской АЭС - ситуация на станции неприемлема, и нам нужны немедленные действия для ее защиты".

Arriving in Poland on the night train from #Ukraine after an intensive week of consultations with 🇷🇺 & 🇺🇦. Moving closer to the establishment of a protection zone for #Zaporizhzhya Nuclear Power Plant—the plant's situation is untenable and we need immediate action to protect it. pic.twitter.com/AcpFJ9pIO3