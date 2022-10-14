Лукашенко каже, що Путін вдарив десятками ракет 10 жовтня через підрив Кримського мосту

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Росія масштабно атакувала Україну ракетами 10 жовтня у відповідь на руйнування Керченського мосту.

Джерело: Лукашенко в інтерв’ю NBC

Пряма мова Лукашенка: "Декілька днів тому, коли Росія завдала високоточною зброєю удари по Україні у відповідь на Кримський міст, ви помітили, що це сила і дуже поважна. Але це ще не все, Росія має найбільш сучасні види зброї, і не треба ядерної зброї.

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Росія впорається і без ядерної зброї. Але постає питання, кому це вигідно?"

Передісторія:

Вранці 10 жовтня Росія випустила кілька десятків ракет по території України. Під ударами опинилися як об’єкти критичної інфраструктури, так і громадські місця.

Вранці 8 жовтня стало відомо про часткове руйнування Кримського мосту.