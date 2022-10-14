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Лукашенко говорит, что Путин ударил десятками ракет 10 октября из-за подрыва Крымского моста

"Украинская правда"Пятница, 14 октября 2022, 14:11
Фото: Getty Images

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Россия масштабно атаковала Украину ракетами 10 октября в ответ на разрушение Керченского моста.

Источник: Лукашенко в интервью NBC

Прямая речь Лукашенко: "Несколько дней назад, когда Россия нанесла высокоточным оружием удары по Украине в ответ на Крымский мост, вы заметили, что это сила и очень важная. Но это еще не все, Россия обладает самыми современными видами оружия, и не надо ядерное оружие.

Россия справится и без ядерного оружия. Но возникает вопрос, кому это выгодно?"  

Предыстория: Утром 10 октября Россия выпустила несколько десятков ракет по территории Украины. Под ударами оказались как объекты критической инфраструктуры, так и общественные места.

- Утром 8 октября стало известно о частичном разрушении Крымского моста.

Темы: ЛукашенкоПутинКрыманнексия
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