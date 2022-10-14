"Разделяем разочарование": Красный Крест о миссии в Еленовку и "ультиматуме" Украины

Международный комитет Красного Креста заявил, что не может "пробиться силой" к украинским военнопленным, которых незаконно удерживает РФ, однако "разделяет разочарование" Украины.

Источник: пресс-служба МККК

Дословно: "Мы разделяем разочарование относительно отсутствия доступа ко всем военнопленным, которые удерживаются в рамках международного вооруженного конфликта между Россией и Украиной. С февраля мы работаем над тем, чтобы получить доступ для проверки условий содержания и обращения с военнопленными и информирования их семей об их близких. Мы смогли посетить сотни военнопленных, но есть еще тысячи тех, кого мы не смогли увидеть".

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Детали: Организация утверждает, что "готова сейчас и была готова раньше" посетить колонию в Еленовке и любое другое место, где содержатся военнопленные. Однако, кроме предоставления доступа на уровне правительства, это требует практических договоренностей, которые должны быть реализованы на местах.

"Мы не можем получить доступ силой к месту содержания под стражей или интернирования, куда нас не допустили", – говорится в заявлении.

В то же время в Красном Кресте заявили, что все государства обязались уважать Женевские конвенции, а предоставление МККК доступа к военнопленным является юридическим обязательством.

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Справка: Третья Женевская конвенция обязывает стороны международного вооруженного конфликта предоставлять Международному комитету Красного Креста (МККК) немедленный доступ ко всем военнопленным и право на их посещение, где бы они ни содержались.

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