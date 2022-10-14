"Разделяем разочарование": Красный Крест о миссии в Еленовку и "ультиматуме" Украины
Международный комитет Красного Креста заявил, что не может "пробиться силой" к украинским военнопленным, которых незаконно удерживает РФ, однако "разделяет разочарование" Украины.
Источник: пресс-служба МККК
Дословно: "Мы разделяем разочарование относительно отсутствия доступа ко всем военнопленным, которые удерживаются в рамках международного вооруженного конфликта между Россией и Украиной. С февраля мы работаем над тем, чтобы получить доступ для проверки условий содержания и обращения с военнопленными и информирования их семей об их близких. Мы смогли посетить сотни военнопленных, но есть еще тысячи тех, кого мы не смогли увидеть".
Детали: Организация утверждает, что "готова сейчас и была готова раньше" посетить колонию в Еленовке и любое другое место, где содержатся военнопленные. Однако, кроме предоставления доступа на уровне правительства, это требует практических договоренностей, которые должны быть реализованы на местах.
"Мы не можем получить доступ силой к месту содержания под стражей или интернирования, куда нас не допустили", – говорится в заявлении.
В то же время в Красном Кресте заявили, что все государства обязались уважать Женевские конвенции, а предоставление МККК доступа к военнопленным является юридическим обязательством.
Справка: Третья Женевская конвенция обязывает стороны международного вооруженного конфликта предоставлять Международному комитету Красного Креста (МККК) немедленный доступ ко всем военнопленным и право на их посещение, где бы они ни содержались.
Что этому предшествовало:
- 13 октября глава Офиса президента Андрей Ермак поставил "безальтернативное требование" МККК в течение трех дней направить миссию в колонию в оккупированной Еленовке, где содержатся украинские пленные.
- До этого президент Владимир Зеленский убежден, что Международный комитет Красного Креста имеет обязательства, прежде всего моральные, и должен посетить Еленовку, где содержатся украинские пленные.