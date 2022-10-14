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Обстріл багатоповерхівки у Миколаєві: зросла кількість жертв

"Українська правда"П'ятниця, 14 жовтня 2022, 19:10
Наслідки ракетного удару по житловому будинку в Миколаєві 13 жовтня, фото з Telegram Олександра Сєнкевича

У Миколаєві дістали з-під завалів багатоповерхівки, куди 13 жовтня влучила російська ракета, тіло останнього загиблого – кількість жертв сягнула восьми.  

Джерело: мер міста Олександр Сєнкевич в Telegram

Пряма мова: "Рятувальники завершили пошукову операцію під завалами житлового будинку, куди влучила російська ракета. О 14:30 вони дістали тіло останнього загиблого. Загалом із-під завалів будинку деблоковано тіла шістьох загиблих". 

Деталі: Сєнкевич додав, що внаслідок російської атаки загинуло 8 жителів міста: сім мешканців будинку та один рятувальник, який перебував на човниковій станції під час чергування.  

Пошкоджень зазнали 4 багатоповерхівки. В одній з них, куди влучила ракета, два під’їзди аварійні.

Що цьому передувало: 

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Теми: Миколаївжертвивійна
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