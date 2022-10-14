Обстріл багатоповерхівки у Миколаєві: зросла кількість жертв

Наслідки ракетного удару по житловому будинку в Миколаєві 13 жовтня, фото з Telegram Олександра Сєнкевича

У Миколаєві дістали з-під завалів багатоповерхівки, куди 13 жовтня влучила російська ракета, тіло останнього загиблого – кількість жертв сягнула восьми.

Джерело: мер міста Олександр Сєнкевич в Telegram

Пряма мова: "Рятувальники завершили пошукову операцію під завалами житлового будинку, куди влучила російська ракета. О 14:30 вони дістали тіло останнього загиблого. Загалом із-під завалів будинку деблоковано тіла шістьох загиблих".

Деталі: Сєнкевич додав, що внаслідок російської атаки загинуло 8 жителів міста: сім мешканців будинку та один рятувальник, який перебував на човниковій станції під час чергування.

Пошкоджень зазнали 4 багатоповерхівки. В одній з них, куди влучила ракета, два під’їзди аварійні.

Що цьому передувало:

13 жовтня Росія випустила по Миколаєву вісім ракет типу С-300. Однак з них влучила у п’ятиповерховий житловий будинок та будівлю човникової станції.

Раніше було відомо про щонайменше 4 загиблих. Ввечері 13 жовтня у лікарні загинув 11-річний хлопчик, якого дістали з-під завалів багатоповерхівки.