Обстріл багатоповерхівки у Миколаєві: зросла кількість жертв
П'ятниця, 14 жовтня 2022, 19:10
У Миколаєві дістали з-під завалів багатоповерхівки, куди 13 жовтня влучила російська ракета, тіло останнього загиблого – кількість жертв сягнула восьми.
Джерело: мер міста Олександр Сєнкевич в Telegram
Пряма мова: "Рятувальники завершили пошукову операцію під завалами житлового будинку, куди влучила російська ракета. О 14:30 вони дістали тіло останнього загиблого. Загалом із-під завалів будинку деблоковано тіла шістьох загиблих".
Реклама:
Деталі: Сєнкевич додав, що внаслідок російської атаки загинуло 8 жителів міста: сім мешканців будинку та один рятувальник, який перебував на човниковій станції під час чергування.
Пошкоджень зазнали 4 багатоповерхівки. В одній з них, куди влучила ракета, два під’їзди аварійні.
Що цьому передувало:
ВІДЕО ДНЯ
- 13 жовтня Росія випустила по Миколаєву вісім ракет типу С-300. Однак з них влучила у п’ятиповерховий житловий будинок та будівлю човникової станції.
- Раніше було відомо про щонайменше 4 загиблих. Ввечері 13 жовтня у лікарні загинув 11-річний хлопчик, якого дістали з-під завалів багатоповерхівки.