Обстрел многоэтажки в Николаеве: возросло количество жертв

Последствия ракетного удара по жилому дому в Николаеве 13 октября, фото из Telegram Александра Сенкевича

В Николаеве достали из-под завалов многоэтажки, куда 13 октября попала российская ракета, тело последнего погибшего – количество жертв достигло восьми.

Источник: мэр города Александр Сенкевич в Telegram

Прямая речь: "Спасатели завершили поисковую операцию под завалами жилого дома, куда попала российская ракета. В 14:30 они достали тело последнего погибшего. Всего из-под завалов дома деблокированы тела шестерых погибших".

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Детали: Сенкевич добавил, что в результате российской атаки погибли 8 жителей города: семь жителей дома и один спасатель, который находился на лодочной станции во время дежурства.

Повреждения получили 4 многоэтажки. В одной из них, куда попала ракета, два подъезда аварийные.

Что этому предшествовало:

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