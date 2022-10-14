Обстрел многоэтажки в Николаеве: возросло количество жертв
Пятница, 14 октября 2022, 19:10
В Николаеве достали из-под завалов многоэтажки, куда 13 октября попала российская ракета, тело последнего погибшего – количество жертв достигло восьми.
Источник: мэр города Александр Сенкевич в Telegram
Прямая речь: "Спасатели завершили поисковую операцию под завалами жилого дома, куда попала российская ракета. В 14:30 они достали тело последнего погибшего. Всего из-под завалов дома деблокированы тела шестерых погибших".
Реклама:
Детали: Сенкевич добавил, что в результате российской атаки погибли 8 жителей города: семь жителей дома и один спасатель, который находился на лодочной станции во время дежурства.
Повреждения получили 4 многоэтажки. В одной из них, куда попала ракета, два подъезда аварийные.
Что этому предшествовало:
ВИДЕО ДНЯ
- 13 октября Россия выпустила по Николаеву восемь ракет типа С-300. Однако из них попала в пятиэтажный жилой дом.
- Ранее было известно о по меньшей мере 4 погибших. Вечером 13 октября в больнице погиб 11-летний мальчик, которого достали из-под завалов многоэтажки.