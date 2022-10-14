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Обстрел многоэтажки в Николаеве: возросло количество жертв

"Украинская правда"Пятница, 14 октября 2022, 19:10
Обстрел многоэтажки в Николаеве: возросло количество жертв
Последствия ракетного удара по жилому дому в Николаеве 13 октября, фото из Telegram Александра Сенкевича

В Николаеве достали из-под завалов многоэтажки, куда 13 октября попала российская ракета, тело последнего погибшего – количество жертв достигло восьми.  

Источник: мэр города Александр Сенкевич в Telegram

Прямая речь: "Спасатели завершили поисковую операцию под завалами жилого дома, куда попала российская ракета. В 14:30 они достали тело последнего погибшего. Всего из-под завалов дома деблокированы тела шестерых погибших". 

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Детали: Сенкевич добавил, что в результате российской атаки погибли 8 жителей города: семь жителей дома и один спасатель, который находился на лодочной станции во время дежурства.  

Повреждения получили 4 многоэтажки. В одной из них, куда попала ракета, два подъезда аварийные.

Что этому предшествовало: 

ВИДЕО ДНЯ
  • 13 октября Россия выпустила по Николаеву восемь ракет типа С-300. Однако из них попала в пятиэтажный жилой дом.
  • Ранее было известно о по меньшей мере 4 погибших. Вечером 13 октября в больнице погиб 11-летний мальчик, которого достали из-под завалов многоэтажки.

Темы: Николаевжертвывойна
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