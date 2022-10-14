Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Обстрел многоэтажки в Николаеве: возросло количество жертв

"Украинская правда"Пятница, 14 октября 2022, 19:10
Последствия ракетного удара по жилому дому в Николаеве 13 октября, фото из Telegram Александра Сенкевича

В Николаеве достали из-под завалов многоэтажки, куда 13 октября попала российская ракета, тело последнего погибшего – количество жертв достигло восьми.  

Источник: мэр города Александр Сенкевич в Telegram

Прямая речь: "Спасатели завершили поисковую операцию под завалами жилого дома, куда попала российская ракета. В 14:30 они достали тело последнего погибшего. Всего из-под завалов дома деблокированы тела шестерых погибших". 

Детали: Сенкевич добавил, что в результате российской атаки погибли 8 жителей города: семь жителей дома и один спасатель, который находился на лодочной станции во время дежурства.  

Повреждения получили 4 многоэтажки. В одной из них, куда попала ракета, два подъезда аварийные.

Что этому предшествовало: 

  • 13 октября Россия выпустила по Николаеву восемь ракет типа С-300. Однако из них попала в пятиэтажный жилой дом.
  • Ранее было известно о по меньшей мере 4 погибших. Вечером 13 октября в больнице погиб 11-летний мальчик, которого достали из-под завалов многоэтажки.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Николаевжертвывойна
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Эксперты объяснили, почему Путин объявил об окончании "частичной мобилизации"

Враг атакует Запорожье дронами-камикадзе – горсовет

Россия уже в атмосфере своего поражения и безнадежности – Зеленский

Сотрудница ФСБ и "вагнеровец" попросили убежище во Франции и дают показания – СМИ

Зеленский присвоил звание Героя сотенному УПА, командующему Воздушных сил и еще 10 военным

фото, видео, обновленоВ Белгороде "бавовна": горела подстанция

Все новости...

Подписывайтесь на наш телеграм канал "УП. Стрічка"

Николаев
ВМС Украины уничтожили наблюдательный пункт врага возле Очакова, а также ударные дроны
В больнице умер мальчик, которого достали из-под завалов дома в Николаеве
В Николаеве из-под завалов достали двух погибших, мэр показал разрушенный дом
Последние новости
09:05
картаВСУ попали в базу оккупантов в Мелитополе - мэр
08:44
Мобилизованные россияне оснащены еще хуже, чем силы РФ, которые уже в Украине - британская разведка
08:22
Россияне нанесли ракетный удар по Киевской области
07:58
Смертность раненых российских военных превышает 50% – штаб
07:46
В Никополь прилетело более 50 вражеских снарядов, ранены два человека
07:32
Ночью над Днепропетровщиной военные сбили 5 дронов-камикадзе "Shahed-136"
07:12
По всей Украине была объявлена воздушная тревога
07:02
ВСУ поразили 4 пункта управления и 15 районов сосредоточения врага – сводка
06:17
Эксперты объяснили, почему Путин объявил об окончании "частичной мобилизации"
05:50
Россияне атакуют ракетами Запорожье – ОВА
Все новости...