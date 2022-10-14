Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Компанія Маска відмовляється фінансувати послуги Starlink в Україні – ЗМІ

Ольга Глущенко П'ятниця, 14 жовтня 2022, 03:51
фото: Getty Images

Компанія Ілона Маска SpaceX повідомила Пентагону, що відмовляється фінансувати служби супутникового зв'язку Starlink в Україні.

Джерело: лист SpaceX до Пентагону, який цитує CNN

Деталі: Видання зазначає, що компанія Маска заявила в листі, що "більше не може продовжувати фінансувати сервіс Starlink, як це було раніше".

У листі також міститься прохання до Пентагону взяти на себе фінансування урядового та військового використання Україною системи Starlink, яка, за твердженням SpaceX, коштуватиме понад 120 млн дол. до кінця року і може обходитися у близько 400 млн дол. протягом наступних 12 місяців.

"Ми не в змозі надалі дарувати термінали Україні або фінансувати існуючі термінали протягом невизначеного періоду часу", - написав у листі до Пентагону директор з державних продажів SpaceX.

Серед документів SpaceX, надісланих до Пентагону, як зазначає CNN, є прямий запит, зроблений Маску в липні головнокомандувачем Збройними силами України Валерієм Залужним, про надання ще майже 8000 терміналів Starlink.

Видання нагадує, що н сьогоднішній день Україні було передано близько 20 000 одиниць супутникового зв'язку Starlink, причому Маск написав у п'ятницю у Твіттері, що "операція обійшлася SpaceX у 80 мільйонів доларів і перевищить 100 мільйонів доларів до кінця року".

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія

  • Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну український міністр цифрової трансформації Михайло Федоров попросив Ілона Маска надаи Україні "Starlink" – Маск відгукнувся і вже 28 лютого Україна отримала перші станції супутникового інтернету, поставки яких продовжилися в березні. 
  • Завдяки обладнанню Starlink у Київській області після виходу російської армії звідти вдалося відновити зв'язок для жителів Ірпеня та Романівки.
  • 20 квітня Федоров повідомив, що регулятор дозволив використовувати термінали Starlink усім категоріям користувачів, а не лише критичній інфраструктурі.
  • На початку травня SpaceX дозволила переносити комплекти абонентського обладнання супутникового інтернету Starlink з одного місця до іншого.
  • Відключення мобільного зв'язку та інтернету – це один із методів Росії при спробі окупації, щоб створити інформаційний вакуум на певній території та ввести людей в оману за допомогою російської пропаганди.

Теми: МаскінтернетУкраїнавійна
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

"Поділяємо розчарування": Червоний Хрест про місію до Оленівки і "ультиматум" України

Путін хоче запропонувати Україні паузу, щоб підготуватися до нового наступу – ЗМІ

інфографікаРезніков показав, яких високоточних ракет Росія випустила по Україні найбільше

інфографікаШевченко очолив "народний топ" українців: у списку також Зеленський і Бандера

Маск підтвердив, що не хоче фінансувати старлінки в Україні

На Заході вважають, що Україна може звільнити Херсон наступного тижня – FT

Усі новини...
Маск
Білий дім прокоментував "перемовини" Маска: Путін нічого не робить для завершення війни
Маск заперечив, що розмовляв з Путіним перед публікацією "мирного плану" для України
Маск поговорив з Путіним перед публікацією "мирного плану" для України – ЗМІ
Останні новини
17:55
США готують новий пакет військової допомоги Україні на $725 млн – ЗМІ
17:53
Нардепку від "Слуги народу" підозрюють у брехні в декларації
17:52
Підстав для росту цін немає: в Мінагро розповіли, чи вистачить українцям олії, цукру та яєць
17:49
Лукашенко розповів, яким буде спільне угруповання військ з РФ, і скільки у ньому росіян
17:26
Росіяни не випускають людей до Запоріжжя, з'явився маршрут через РФ – Федоров
17:23
"Поділяємо розчарування": Червоний Хрест про місію до Оленівки і "ультиматум" України
17:21
ЄС у понеділок планує схвалити місію з тренування українських військових
17:20
Уряд затвердив бюджет Пенсійного фонду на 2022 рік
17:19
Більшість громадян Заходу проти поступок Росії через війну в Україні – опитування
17:19
фотоЗеленський провідав поранених воїнів і вручив нагороди
Усі новини...