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Компанія Маска відмовляється фінансувати послуги Starlink в Україні – ЗМІ

Ольга Глущенко П'ятниця, 14 жовтня 2022, 03:51
Компанія Маска відмовляється фінансувати послуги Starlink в Україні – ЗМІ
фото: Getty Images

Компанія Ілона Маска SpaceX повідомила Пентагону, що відмовляється фінансувати служби супутникового зв'язку Starlink в Україні.

Джерело: лист SpaceX до Пентагону, який цитує CNN

Деталі: Видання зазначає, що компанія Маска заявила в листі, що "більше не може продовжувати фінансувати сервіс Starlink, як це було раніше".

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У листі також міститься прохання до Пентагону взяти на себе фінансування урядового та військового використання Україною системи Starlink, яка, за твердженням SpaceX, коштуватиме понад 120 млн дол. до кінця року і може обходитися у близько 400 млн дол. протягом наступних 12 місяців.

"Ми не в змозі надалі дарувати термінали Україні або фінансувати існуючі термінали протягом невизначеного періоду часу", - написав у листі до Пентагону директор з державних продажів SpaceX.

Серед документів SpaceX, надісланих до Пентагону, як зазначає CNN, є прямий запит, зроблений Маску в липні головнокомандувачем Збройними силами України Валерієм Залужним, про надання ще майже 8000 терміналів Starlink.

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Видання нагадує, що н сьогоднішній день Україні було передано близько 20 000 одиниць супутникового зв'язку Starlink, причому Маск написав у п'ятницю у Твіттері, що "операція обійшлася SpaceX у 80 мільйонів доларів і перевищить 100 мільйонів доларів до кінця року".

Передісторія

  • Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну український міністр цифрової трансформації Михайло Федоров попросив Ілона Маска надаи Україні "Starlink" – Маск відгукнувся і вже 28 лютого Україна отримала перші станції супутникового інтернету, поставки яких продовжилися в березні. 
  • Завдяки обладнанню Starlink у Київській області після виходу російської армії звідти вдалося відновити зв'язок для жителів Ірпеня та Романівки.
  • 20 квітня Федоров повідомив, що регулятор дозволив використовувати термінали Starlink усім категоріям користувачів, а не лише критичній інфраструктурі.
  • На початку травня SpaceX дозволила переносити комплекти абонентського обладнання супутникового інтернету Starlink з одного місця до іншого.
  • Відключення мобільного зв'язку та інтернету – це один із методів Росії при спробі окупації, щоб створити інформаційний вакуум на певній території та ввести людей в оману за допомогою російської пропаганди.

Теми: МаскінтернетУкраїнавійна
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