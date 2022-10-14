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Маск підтвердив, що не хоче фінансувати старлінки в Україні

Ірина БалачукП'ятниця, 14 жовтня 2022, 12:03
Маск підтвердив, що не хоче фінансувати старлінки в Україні
Ілон Маск. Фото gettyimages

Засновник компанії SpaceX Ілон Маск підвердив, що відмовляється фінансувати служби супутникового зв'язку Starlink в Україні.

Джерело: Маск у Twitter

Пряма мова Маска: "SpaceX не просить відшкодувати минулі витрати, але також не може фінансувати існуючу систему нескінченно *і* відправити ще кілька тисяч терміналів, які використовують дані до 100 разів більше, ніж звичайні домогосподарства. Це нерозумно".

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Деталі: Маск також додав, що Starlink все ще втрачає гроші. Він додав, що шалено важко для супутників зв'язку на низькій орбіті уникнути банкрутства. За словами Маска, такою була доля кожної компанії, яка намагалася це зробити раніше.

Також, відповідаючи на коментарі у Twitter, Маск зазначив, що відмовляючись надалі фінансувати старлінки в Україні, він просто дотримується поради експосла України у Німеччині Андрія Мельника.

Раніше Мельник на пропозицію Маска Україні капітулювати написав "та пішов ти – це моя дуже дипломатична відповідь". 

Варто зазначити, що у матеріалі CNN йдеться, що лист SpaceХ до Пентагону був надісланий "минулого місяця", тобто у вересні. Тоді як хвиля обурення через пропозицію Маска піти на поступки Росії щодо України – коли й з’явився недипломатичний коментар Мельника – здійнялася на початку жовтня.

На це ж звертає увагу і Мінюст.

При цьому міністерство зазначає, що відкритим залишається запитання, чому Маск вкотре підіграє пропаганді Кремля, заявляючи про "виконання інструкцій" українського посла.

У Мінюсті кажуть, що "саме така картинка "протистояння України та Заходу" вигідна путінському режиму".

Передісторія: 

  • Раніше компанія Ілона Маска SpaceX повідомила Пентагону, що відмовляється фінансувати служби супутникового зв'язку Starlink в Україні.
  • За даними CNN, на сьогоднішній день Україні було передано близько 20 000 одиниць супутникового зв'язку Starlink, причому Маск написав у Твіттері, що "операція обійшлася SpaceX у 80 мільйонів доларів і перевищить 100 мільйонів доларів до кінця року".

Теми: Маскмобільний зв'язок
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