Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Маск підтвердив, що не хоче фінансувати старлінки в Україні

Ірина БалачукП'ятниця, 14 жовтня 2022, 12:03
Ілон Маск. Фото gettyimages

Засновник компанії SpaceX Ілон Маск підвердив, що відмовляється фінансувати служби супутникового зв'язку Starlink в Україні.

Джерело: Маск у Twitter

Пряма мова Маска: "SpaceX не просить відшкодувати минулі витрати, але також не може фінансувати існуючу систему нескінченно *і* відправити ще кілька тисяч терміналів, які використовують дані до 100 разів більше, ніж звичайні домогосподарства. Це нерозумно".

Деталі: Маск також додав, що Starlink все ще втрачає гроші. Він додав, що шалено важко для супутників зв'язку на низькій орбіті уникнути банкрутства. За словами Маска, такою була доля кожної компанії, яка намагалася це зробити раніше.

Також, відповідаючи на коментарі у Twitter, Маск зазначив, що відмовляючись надалі фінансувати старлінки в Україні, він просто дотримується поради експосла України у Німеччині Андрія Мельника.

ВІДЕО ДНЯ

Раніше Мельник на пропозицію Маска Україні капітулювати написав "та пішов ти – це моя дуже дипломатична відповідь". 

Варто зазначити, що у матеріалі CNN йдеться, що лист SpaceХ до Пентагону був надісланий "минулого місяця", тобто у вересні. Тоді як хвиля обурення через пропозицію Маска піти на поступки Росії щодо України – коли й з’явився недипломатичний коментар Мельника – здійнялася на початку жовтня.

На це ж звертає увагу і Мінюст.

При цьому міністерство зазначає, що відкритим залишається запитання, чому Маск вкотре підіграє пропаганді Кремля, заявляючи про "виконання інструкцій" українського посла.

У Мінюсті кажуть, що "саме така картинка "протистояння України та Заходу" вигідна путінському режиму".

Передісторія: 

  • Раніше компанія Ілона Маска SpaceX повідомила Пентагону, що відмовляється фінансувати служби супутникового зв'язку Starlink в Україні.
  • За даними CNN, на сьогоднішній день Україні було передано близько 20 000 одиниць супутникового зв'язку Starlink, причому Маск написав у Твіттері, що "операція обійшлася SpaceX у 80 мільйонів доларів і перевищить 100 мільйонів доларів до кінця року".

Теми: Маскмобільний зв'язок
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Росія вже в атмосфері своєї поразки й безнадійності – Зеленський

Співробітниця ФСБ і "вагнерівець" попросили притулок у Франції і дають свідчення – ЗМІ

Зеленський присвоїв звання Героя сотенному УПА, командувачу Повітряних сил і ще 10 військовим

фото, відео, оновленоУ Бєлгороді "бавовна": горіла підстанція

доповненоПодоляк і Федоров запевняють, що Starlink і надалі працюватиме

Марченка на рік обрали головою Ради керуючих Світового Банку і МВФ

Усі новини...

Оперативні новини у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Маск
Компанія Маска відмовляється фінансувати послуги Starlink в Україні – ЗМІ
Білий дім прокоментував "перемовини" Маска: Путін нічого не робить для завершення війни
Маск заперечив, що розмовляв з Путіним перед публікацією "мирного плану" для України
Останні новини
01:50
Байден оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на $725 млн
01:38
фотоНа Сумщині підірвався комбайн – Живицький
00:56
Ворог атакує Запоріжжя дронами-камікадзе – міськрада
00:33
Наєв: Підготовлений мобілізаційний ресурс РФ – 2 мільйони, загальний – 29 мільйонів
00:32
Мобілізовані із Саратовської області майже тиждень живуть у потягах – росЗМІ
23:43
Вибух на вугільній шахті в Туреччині: щонайменше двоє загиблих і 20 поранених
23:20
Росія вже в атмосфері своєї поразки й безнадійності – Зеленський
23:05
Зеленський про нещодавні атаки РФ: 15 об’єктів відновлено повністю
23:01
Південна Корея вперше за п’ять років запровадила санкції проти КНДР через запуски ракет
23:00
Співробітниця ФСБ і "вагнерівець" попросили притулок у Франції і дають свідчення – ЗМІ
Усі новини...