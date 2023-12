Маск підтвердив, що не хоче фінансувати старлінки в Україні

Засновник компанії SpaceX Ілон Маск підвердив, що відмовляється фінансувати служби супутникового зв'язку Starlink в Україні.

Джерело: Маск у Twitter

Пряма мова Маска: "SpaceX не просить відшкодувати минулі витрати, але також не може фінансувати існуючу систему нескінченно *і* відправити ще кілька тисяч терміналів, які використовують дані до 100 разів більше, ніж звичайні домогосподарства. Це нерозумно".

SpaceX is not asking to recoup past expenses, but also cannot fund the existing system indefinitely *and* send several thousand more terminals that have data usage up to 100X greater than typical households. This is unreasonable.

Деталі: Маск також додав, що Starlink все ще втрачає гроші. Він додав, що шалено важко для супутників зв'язку на низькій орбіті уникнути банкрутства. За словами Маска, такою була доля кожної компанії, яка намагалася це зробити раніше.

Also, Starlink is still losing money! It is insanely difficult for a LEO communications constellation to avoid bankruptcy – that was the fate of every company that tried this before.



When asked what the goal of Starlink was at a space conference, I said “not go bankrupt”.