Подоляк и Федоров уверяют, что Starlink будет продолжать работать

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк уверяет, что Украина найдет решение, чтобы службы спутниковой связи Starlink продолжили работу в Украине.

Источник: Подоляк в Twitter, министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram

Дословно: "Давайте откровенно. Нравится это кому-то или нет, но Илон Маск помог нам выстоять в наиболее критические моменты войны. Бизнес имеет право на собственные стратегии.

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Украина найдет решение, чтобы Starlink продолжил работу.

Ожидаем, что до конца переговоров компания обеспечит стабильную связь".

Детали: В свою очередь, министр цифровой трансформации Михаил Федоров заверил, что Starlink будет продолжать работать в Украине.

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"Терминалы Starlink работали, работают и будут работать. Не беспокойтесь", - написал он.

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