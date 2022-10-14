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Подоляк и Федоров уверяют, что Starlink будет продолжать работать

Катерина ТищенкоПятница, 14 октября 2022, 19:09
Подоляк и Федоров уверяют, что Starlink будет продолжать работать
фото Getty Images

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк уверяет, что Украина найдет решение, чтобы службы спутниковой связи Starlink продолжили работу в Украине.

Источник: Подоляк в Twitter, министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram

Дословно: "Давайте откровенно. Нравится это кому-то или нет, но Илон Маск помог нам выстоять в наиболее критические моменты войны. Бизнес имеет право на собственные стратегии.

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Украина найдет решение, чтобы Starlink продолжил работу.

Ожидаем, что до конца переговоров компания обеспечит стабильную связь".

Детали: В свою очередь, министр цифровой трансформации Михаил Федоров заверил, что Starlink будет продолжать работать в Украине.

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"Терминалы Starlink работали, работают и будут работать. Не беспокойтесь", - написал он.

Предыстория: 

  • Ранее компания Илона Маска SpaceX сообщила Пентагону, что отказывается финансировать службы спутниковой связи Starlink в Украине.
  • По данным CNN, на сегодняшний день Украине было передано около 20 000 единиц спутниковой связи Starlink, причем Маск написал в Твиттере, что "операция обошлась SpaceX в 80 миллионов долларов и превысит 100 миллионов долларов до конца года".
  • Основатель компании SpaceX Илон Маск подтвердил, что отказывается финансировать службы спутниковой связи Starlink в Украине.

Темы: Офис президентаМаскмобильная связьинтернет
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