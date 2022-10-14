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Кількість жертв удару по Запоріжжю 9 жовтня зросла до 15-ти

"Українська правда"П'ятниця, 14 жовтня 2022, 20:56
Кількість жертв удару по Запоріжжю 9 жовтня зросла до 15-ти
Розбір завалів, фото ДСНС

У Запоріжжі під завалами багатоповерхівки, куди 9 жовтня влучила російська ракета, виявлено тіла вже 15 людей.

Джерело: пресслужба обласного управління ДСНС

Дослівно: "Внаслідок ракетного терору по цивільному об’єкту міста 15 людей загинуло, 11 людей врятовано та ще шестеро наразі вважаються безвісті зниклими".

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Деталі: Станом на 18:00 рятувальники розібрали близько 200 тонн залишків будівельних конструкцій. 

 

Що цьому передувало: 

ВІДЕО ДНЯ
  • У ніч проти 9 жовтня Росія здійснила атаку на Запоріжжя, випустивши 12 ракет. Під вогонь потрапили десятки приватних домівок, два багатоквартирних будинки та цивільна інфраструктура міста. Унаслідок прямих влучань ракет у дев’ятиповерхівці були зруйновані з першого по сьомий поверхи. Під час розбирання руїн обвалилися й інші два поверхи.
  • Зранку 14 жовтня повідомлялося, що кількість жертв зросла до 13. 

Теми: Запоріжжяжертвивійна
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