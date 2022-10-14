Кількість жертв удару по Запоріжжю 9 жовтня зросла до 15-ти

У Запоріжжі під завалами багатоповерхівки, куди 9 жовтня влучила російська ракета, виявлено тіла вже 15 людей.

Джерело: пресслужба обласного управління ДСНС

Дослівно: "Внаслідок ракетного терору по цивільному об’єкту міста 15 людей загинуло, 11 людей врятовано та ще шестеро наразі вважаються безвісті зниклими".

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Деталі: Станом на 18:00 рятувальники розібрали близько 200 тонн залишків будівельних конструкцій.

Що цьому передувало:

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