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Кількість жертв удару по Запоріжжю 9 жовтня зросла до 13-ти

Олена РощінаП'ятниця, 14 жовтня 2022, 12:22
Запоріжжя після удару 9 жовтня, фото з Telegram Анатолія Куртєва

Станом на 14 жовтня кількість загиблих від ворожого удару по запорізькій багатоповерхівці, який стався 9 жовтня, зросла до 13 осіб.

Джерело: секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв

Пряма мова Куртєва: "На цей час з-під завалів деблокували ще двох людей. Усього відомо аж про 13 загиблих, які мирно спали тієї страшної ночі в квартирах цього багатоповерхового дому. Вічна памʼять та щирі співчуття рідним та близьким".

Деталі: Пошукові роботи на будинку продовжуються. Працюють 60 людей, 10 одиниць техніки ДСНС, 2 одиниці техніки "ЕЛУАШу" та 3 одиниці комбінату "Запоріжсталь".

Тривають роботи і в приватному секторі, який також постраждав від атаки 9 жовтня. Там проводиться відновлення будинків та вивозиться будівельне сміття.Працюють співробітники міської аварійно-рятувальної служби та волонтери. Задіяно 3 одиниці техніки "ЕЛУАШу" та 1 одиниця техніки комбінату "Запоріжсталь".

Нагадаємо: Зранку 14 жовтня російські війська поцілили у Запоріжжя трьома ракетами С-300, вразили об’єкти інфраструктури. На місці влучань виникли пожежі. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

ВІДЕО ДНЯ

Голова Запорізької ОВА Олександр Старух повідомив, що цього дня можливі ще ракетні атаки.

Запоріжжя зазнає атак усі останні дні, переважно вночі. 

У ніч на 9 жовтня Росія здійснила атаку по Запоріжжю, випустивши 12 ракет. Загинули 13 людей, 89 осіб було поранено.

У ніч на 10 жовтня під час чергової атаки на Запоріжжя росіяни влучили у житлову багатоповерхівку

Теми: Запоріжжявійна
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