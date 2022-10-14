Количество жертв удара по Запорожью 9 октября возросло до 15-ти

В Запорожье под завалами многоэтажки, куда 9 октября попала российская ракета, обнаружены тела уже 15 человек.

Источник: пресс-служба областного управления ГСЧС

Дословно: "В результате ракетного террора по гражданскому объекту города 15 человек погибли, 11 человек спасены и еще шестеро пока считаются без вести пропавшими".

Детали: По состоянию на 18:00 спасатели разобрали около 200 тонн остатков строительных конструкций.

Что этому предшествовало:

В ночь на 9 октября Россия совершила атаку на Запорожье, выпустив 12 ракет. Под огонь попали десятки частных домов, два многоквартирных дома и гражданская инфраструктура города. В результате прямых попаданий ракет в девятиэтажке были разрушены с первого по седьмой этажи. Во время разборки руин обвалились и другие два этажа.

Утром 14 октября сообщалось, что количество жертв возросло до 13.