Количество жертв удара по Запорожью 9 октября возросло до 15-ти

В Запорожье под завалами многоэтажки, куда 9 октября попала российская ракета, обнаружены тела уже 15 человек.

Источник: пресс-служба областного управления ГСЧС

Дословно: "В результате ракетного террора по гражданскому объекту города 15 человек погибли, 11 человек спасены и еще шестеро пока считаются без вести пропавшими".

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Детали: По состоянию на 18:00 спасатели разобрали около 200 тонн остатков строительных конструкций.

Что этому предшествовало:

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