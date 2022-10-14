Росія вже в атмосфері своєї поразки й безнадійності – Зеленський

Президент Володимир Зеленський переконаний, що Росія вже перебуває в атмосфері своєї поразки й безнадійності.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Погляньте, як занепокоєний ворог. Послухайте, що і як запитують у керівника цих терористів, коли він все ж таки виходить до людей, до журналістів. Росія вже в атмосфері своєї поразки, вже в атмосфері безнадійності для себе.

Так, у них ще є люди, яких вони кидають в атаки. У них є зброя, ракети і "шахеди", які вони застосовують проти України. У них поки що є можливість тероризувати наші міста і усіх європейців, шантажувати світ. Але у них немає шансів. І не буде. Бо Україна рухається вперед".

Деталі: Президент також у День захисників і захисниць подякував усім українцям, які вітали один одного і військових, а також тим, хто цей день провів у бою й на варті.

"І окремо дякую усім, хто сьогодні хай тихо, хай мовчки, хай лише у своєму серці, але все ж разом з усією нашою державою відзначав День захисників і захисниць України, перебуваючи на тимчасово окупованій території чи примусово – на території Росії", – підкреслив він.

Що передувало: 14 жовтня президент країни-агресора Володимир Путін на пресконференції в Астані заявив, зокрема, що Росія нібито не ставила перед собою завдання знищити Україну і що мобілізація в Росії завершиться до кінця жовтня.