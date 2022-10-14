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Россия уже в атмосфере своего поражения и безнадежности – Зеленский

Катерина ТищенкоПятница, 14 октября 2022, 23:20
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский убежден, что Россия уже находится в атмосфере своего поражения и безнадежности.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Посмотрите, как обеспокоен враг. Послушайте, что и как спрашивают у руководителя этих террористов, когда он все же выходит к людям, к журналистам. Россия уже в атмосфере своего поражения, уже в атмосфере безнадежности для себя.

Да, у них еще есть люди, которых они бросают в атаки. У них есть оружие, ракеты и "шахеды", которые они применяют против Украины. У них пока что есть возможность терроризировать наши города и всех европейцев, шантажировать мир. Но у них нет шансов. И не будет. Потому что Украина движется вперед".

Детали: Президент также в День защитников и защитниц поблагодарил всех украинцев, которые поздравляли друг друга и военных, а также тех, кто этот день провел в бою и на страже.

"И отдельно спасибо всем, кто сегодня пусть тихо, пусть молча, пусть только в своем сердце, но все же вместе со всем нашим государством отмечал День защитников и защитниц Украины, находясь на временно оккупированной территории или принудительно - на территории России", - подчеркнул он.

Что предшествовало: 14 октября президент страны-агрессора Владимир Путин на пресс-конференции в Астане заявил, в частности, что Россия якобы не ставила перед собой задачу уничтожить Украину и что мобилизация в России завершится до конца октября.

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Темы: ЗеленскийРосcиявойна
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