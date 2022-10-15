Росіяни атакують ракетами Запоріжжя – ОВА
Субота, 15 жовтня 2022, 05:50
Голова Запорізької військової адміністрації Олександр Старух повідомив про те, що росіяни завдають ракетних ударів по обласному центру
Джерело: Старух у Telegram
Пряма мова: "Увага!
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Ракетна атака ворога по обласному центру".
Деталі: Очільник ОВА закликав мешканців Запоріжжя знаходитися в укриттях і не наражати себе на небезпеку.
Нагадаємо: Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв повідомив, що росіяни атакували місто дронами-камікадзе, завдавши ушкоджень об’єктам інфраструктури.
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