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Росіяни атакують ракетами Запоріжжя – ОВА

Ольга Глущенко Субота, 15 жовтня 2022, 05:50
Наслідки ракетного удару по Запоріжжю 6 жовтня, фото з Telegram Олександра Старуха

Голова Запорізької військової адміністрації Олександр Старух повідомив про те, що росіяни завдають ракетних ударів по обласному центру

Джерело: Старух у Telegram

Пряма мова: "Увага!

Ракетна атака ворога по обласному центру".

Деталі: Очільник ОВА закликав мешканців Запоріжжя знаходитися в укриттях і не наражати себе на небезпеку.

Нагадаємо: Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв повідомив, що росіяни атакували місто дронами-камікадзе, завдавши ушкоджень об’єктам інфраструктури.

Теми: Запоріжжяобстрілвійна
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