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Россияне атакуют ракетами Запорожье – ОВА

Ольга ГлущенкоСуббота, 15 октября 2022, 05:50
Россияне атакуют ракетами Запорожье – ОВА
Последствия ракетного удара по Запорожью 6 октября, фото из Telegram Александра Старуха

Глава Запорожской военной администрации Александр Старух сообщил о том, что россияне наносят ракетные удары по областному центру

Источник: Старух в Telegram

Прямая речь: "Внимание!

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Ракетная атака врага по областному центру".

Детали: Глава ОВА призвал жителей Запорожья находиться в укрытиях и не подвергать себя опасности.

Напомним: Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев сообщил, что россияне атаковали город дронами-камикадзе, нанеся повреждения объектам инфраструктуры.

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Темы: Запорожьеобстрелвойна
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