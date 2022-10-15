Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

До Білорусі прибувають ешелони російських військових

Роман ПетренкоСубота, 15 жовтня 2022, 12:55
фото міноборони білоруси

Ешелони з російськими військовослужбовцями, що входять до складу регіонального угруповання військ, прибули до Республіки Білорусь.

Джерело: Міноборони Білорусі

Деталі: За словами відомства, окупантів у Білорусі "радо зустріли з хлібом і сіллю".

Там заявляють, що рішення про створення регіонального угруповання військ ухвалено і реалізується нібито "в інтересах посилення охорони і оборони кордону Союзної держави".

 

Дослівно: "Продиктоване це рішення безперервною активністю в прикордонних із нами районах".

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

Теми: БілорусьРосіявійна
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

оновленоНа полігоні в Бєлгородській області обстріляли окупантів: влада каже про 11 загиблих і 15 поранених

"Чорт з ним": Маск передумав припиняти фінансування Starlink в Україні

Шольц хоче розширення ЄС: союз із 27, 30, 36 держав посилить вплив у світі

фото, відеоУ Варшаві влаштували "референдум" щодо "анексії" посольства Росії

відеоПрогноз від ЗСУ: окупантів накриє "Буревій"

фотоСБУ: на деокупованій Херсонщині знайшли російську "військову форму" на дітей

Усі новини...

Оперативні новини у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Гауляйтер Херсонщини скаржиться на наступ ЗСУ
У МЗС РФ заявили про переобладнання білоруських Су-25 під ядерну зброю
Під Бєлгородом горить нафтобаза
На Херсонщині окупанти викрадають людей і вивозять майно вантажівками – поліція
Останні новини
02:16
Генерал Ходжес: Росіянам взимку буде набагато важче воювати, ніж ЗСУ
01:30
Росіяни гатили ракетами по Сумській області — ОВА
00:40
"Завезуть нари": Парковки в Москві почали переобладнувати під укриття
00:21
Гіркін міг піти воювати: за взяття його в полон обіцяють уже 50 тисяч доларів
23:50
"Владна, високомірна і образлива": Берлусконі розлютив програш у парламенті своїй соратниці Мелоні
23:22
відеоРодички мобілізованих просять Путіна повернути їх до РФ: Не хочуть бути гарматним м'ясом
22:59
США хочуть, щоб ЄС збільшив фінансову допомогу Україні – WP
22:16
оновленоНа полігоні в Бєлгородській області обстріляли окупантів: влада каже про 11 загиблих і 15 поранених
21:25
"Чорт з ним": Маск передумав припиняти фінансування Starlink в Україні
21:01
Росія втратила майже 65 тисяч вбитими, але й 100 не змусять задуматись – Зеленський
Усі новини...