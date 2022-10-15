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До Білорусі прибувають ешелони російських військових

Роман ПетренкоСубота, 15 жовтня 2022, 12:55
До Білорусі прибувають ешелони російських військових
фото міноборони білоруси

Ешелони з російськими військовослужбовцями, що входять до складу регіонального угруповання військ, прибули до Республіки Білорусь.

Джерело: Міноборони Білорусі

Деталі: За словами відомства, окупантів у Білорусі "радо зустріли з хлібом і сіллю".

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Там заявляють, що рішення про створення регіонального угруповання військ ухвалено і реалізується нібито "в інтересах посилення охорони і оборони кордону Союзної держави".

 

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Дослівно: "Продиктоване це рішення безперервною активністю в прикордонних із нами районах".

Передісторія:

Теми: БілорусьРосіявійна
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