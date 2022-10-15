До Білорусі прибувають ешелони російських військових
Субота, 15 жовтня 2022, 12:55
Ешелони з російськими військовослужбовцями, що входять до складу регіонального угруповання військ, прибули до Республіки Білорусь.
Джерело: Міноборони Білорусі
Деталі: За словами відомства, окупантів у Білорусі "радо зустріли з хлібом і сіллю".
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Там заявляють, що рішення про створення регіонального угруповання військ ухвалено і реалізується нібито "в інтересах посилення охорони і оборони кордону Союзної держави".
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Дослівно: "Продиктоване це рішення безперервною активністю в прикордонних із нами районах".
Передісторія:
- 10 жовтня Олександр Лукашенко повідомив, що РФ та Білорусь домовилися про розгортання спільного регіонального угруповання військ, і до країни мають прибути "не одна тисяча" російських військових.
- 11 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія намагається втягнути Білорусь у війну, і як привід для цього може бути організована якась провокація з нібито нападом України.