В Беларусь прибывают эшелоны российских военных

Эшелоны с российскими военнослужащими, входящими в состав региональной группировки войск, прибыли в Республику Беларусь.

Источник: Минобороны Беларуси

Детали: По словам ведомства, оккупантов в Беларуси "радушно встретили с хлебом и солью".

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Там заявляют, что решение о создании региональной группировки войск принято и реализуется якобы "в интересах усиления охраны и обороны границы Союзного государства".

Дословно: "Продиктовано это решение непрекращающейся активностью в приграничных с нами районах".

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