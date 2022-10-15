В Беларусь прибывают эшелоны российских военных
Суббота, 15 октября 2022, 12:55
Эшелоны с российскими военнослужащими, входящими в состав региональной группировки войск, прибыли в Республику Беларусь.
Источник: Минобороны Беларуси
Детали: По словам ведомства, оккупантов в Беларуси "радушно встретили с хлебом и солью".
Там заявляют, что решение о создании региональной группировки войск принято и реализуется якобы "в интересах усиления охраны и обороны границы Союзного государства".
Дословно: "Продиктовано это решение непрекращающейся активностью в приграничных с нами районах".
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- 10 октября Александр Лукашенко сообщил, что РФ и Беларусь договорились о развертывании совместной региональной группировки войск, и в страну должны прибыть "не одна тысяча" российских военных.
- 11 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия пытается втянуть Беларусь в войну, и в качестве предлога для этого может быть организована некая провокация с якобы нападением Украины на соседнюю страну.