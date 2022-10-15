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В Беларусь прибывают эшелоны российских военных

Роман ПетренкоСуббота, 15 октября 2022, 12:55
фото минобороны беларуси

Эшелоны с российскими военнослужащими, входящими в состав региональной группировки войск, прибыли в Республику Беларусь.

Источник: Минобороны Беларуси

Детали: По словам ведомства, оккупантов в Беларуси "радушно встретили с хлебом и солью".

Там заявляют, что решение о создании региональной группировки войск принято и реализуется якобы "в интересах усиления охраны и обороны границы Союзного государства".

 

Дословно: "Продиктовано это решение непрекращающейся активностью в приграничных с нами районах".

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Темы: БеларусьРосcиявойна
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