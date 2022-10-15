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Мер Енергодара: Колаборанти відправляють дітей до РФ, але вони можуть не повернутися

Катерина ТищенкоСубота, 15 жовтня 2022, 17:42
Мер Енергодара: Колаборанти відправляють дітей до РФ, але вони можуть не повернутися
фото з Telegram Орлова

Мер окупованого Енергодара Запорізької області Дмитро Орлов застеріг місцевих жителів від того, щоб відправляти своїх дітей до Росії "на відпочинок".

Джерело: Орлов у Telegram

Дослівно: "Попри значне загострення ситуації на фронті, зокрема на Херсонському напрямку, сьогодні окупанти та колаборанти Енергодара відправляють дітей "на відпочинок" до Краснодарського краю в РФ.

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І можна тільки здогадуватися, що відбувається в свідомості тих батьків, які під час повномасштабної війни готові розлучатися зі своїми дітьми, та власноруч відсилають їх не просто в невідомість, а до країни-терориста.

Звідки впевненість, що ваші діти повернуться додому?".

Деталі: Орлов зазначив, що будь-якої миті лінія фронту на Херсонському, а слідом і на Запорізькому напрямках може бути перерізана, і це неодмінно станеться. А інтенсивні бої просто заблокують всі шляхи назад, попередив він.

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"Довіряючи життя своїх дітей терористам, треба хоч трохи замислюватися про можливі наслідки", - наголосив він.

Теми: ЕнергодарокупаціяРосіядіти
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