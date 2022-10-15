Мер Енергодара: Колаборанти відправляють дітей до РФ, але вони можуть не повернутися
Мер окупованого Енергодара Запорізької області Дмитро Орлов застеріг місцевих жителів від того, щоб відправляти своїх дітей до Росії "на відпочинок".
Джерело: Орлов у Telegram
Дослівно: "Попри значне загострення ситуації на фронті, зокрема на Херсонському напрямку, сьогодні окупанти та колаборанти Енергодара відправляють дітей "на відпочинок" до Краснодарського краю в РФ.
І можна тільки здогадуватися, що відбувається в свідомості тих батьків, які під час повномасштабної війни готові розлучатися зі своїми дітьми, та власноруч відсилають їх не просто в невідомість, а до країни-терориста.
Звідки впевненість, що ваші діти повернуться додому?".
Деталі: Орлов зазначив, що будь-якої миті лінія фронту на Херсонському, а слідом і на Запорізькому напрямках може бути перерізана, і це неодмінно станеться. А інтенсивні бої просто заблокують всі шляхи назад, попередив він.
"Довіряючи життя своїх дітей терористам, треба хоч трохи замислюватися про можливі наслідки", - наголосив він.