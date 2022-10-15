Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Мер Енергодара: Колаборанти відправляють дітей до РФ, але вони можуть не повернутися

Катерина ТищенкоСубота, 15 жовтня 2022, 17:42
фото з Telegram Орлова

Мер окупованого Енергодара Запорізької області Дмитро Орлов застеріг місцевих жителів від того, щоб відправляти своїх дітей до Росії "на відпочинок".

Джерело: Орлов у Telegram

Дослівно: "Попри значне загострення ситуації на фронті, зокрема на Херсонському напрямку, сьогодні окупанти та колаборанти Енергодара відправляють дітей "на відпочинок" до Краснодарського краю в РФ.

І можна тільки здогадуватися, що відбувається в свідомості тих батьків, які під час повномасштабної війни готові розлучатися зі своїми дітьми, та власноруч відсилають їх не просто в невідомість, а до країни-терориста.

Звідки впевненість, що ваші діти повернуться додому?".

Деталі: Орлов зазначив, що будь-якої миті лінія фронту на Херсонському, а слідом і на Запорізькому напрямках може бути перерізана, і це неодмінно станеться. А інтенсивні бої просто заблокують всі шляхи назад, попередив він.

"Довіряючи життя своїх дітей терористам, треба хоч трохи замислюватися про можливі наслідки", - наголосив він.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ЕнергодарокупаціяРосіядіти
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

ISW: Пригожин хоче вислужитися перед Путіним, а ПВК "Вагнер" — взяти гору над МО РФ

оновленоНа полігоні в Бєлгородській області обстріляли окупантів: влада каже про 11 загиблих і 15 поранених

"Чорт з ним": Маск передумав припиняти фінансування Starlink в Україні

Шольц хоче розширення ЄС: союз із 27, 30, 36 держав посилить вплив у світі

фото, відеоУ Варшаві влаштували "референдум" щодо "анексії" посольства Росії

відеоПрогноз від ЗСУ: окупантів накриє "Буревій"

Усі новини...

Оперативні новини у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Енергодар
В окупованому Енергодарі посилили комендантську годину
Жителів окупованого Енергодару перестали випускати з міста – розвідка
"Енергоатом" привіз до ЗАЕС 25 вантажівок запчастин, реагентів і пального
Останні новини
06:37
Топ-посадовець НАТО посперечався з послом Китаю через війну в Україні
06:01
ОК “Південь”: Росіяни запустили ДРГ у напрямку деокупованого населеного пункту
04:40
ISW: Пригожин хоче вислужитися перед Путіним, а ПВК "Вагнер" — взяти гору над МО РФ
03:49
Херсонщина: ЗСУ вразили російську ППО — Командування
03:05
ВіДЕОІран: У в'язниці з політв'язнями почалася пожежа і сутички, пролунали вибухи
02:16
Генерал Годжес: Росіянам взимку буде набагато важче воювати, ніж ЗСУ
01:30
Росіяни гатили ракетами по Сумській області — ОВА
00:40
"Завезуть нари": Парковки в Москві почали переобладнувати під укриття
00:21
Гіркін міг піти воювати: за взяття його в полон обіцяють уже 50 тисяч доларів
23:50
"Владна, високомірна і образлива": Берлусконі розлютив програш у парламенті своїй соратниці Мелоні
Усі новини...