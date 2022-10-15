Мэр Энергодара: Коллаборанты отправляют детей в РФ, но они могут не вернуться

Мэр оккупированного Энергодара Запорожской области Дмитрий Орлов предостерег местных жителей от того, чтобы отправлять своих детей в Россию "на отдых".

Источник: Орлов в Telegram

Дословно: "Несмотря на значительное обострение ситуации на фронте, в частности на Херсонском направлении, сегодня оккупанты и коллаборанты Энергодара отправляют детей "на отдых" в Краснодарский край в РФ.

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И можно только догадываться, что происходит в сознании тех родителей, которые во время полномасштабной войны готовы расставаться со своими детьми, и собственноручно отсылают их не просто в неизвестность, а в страну-террориста.

Откуда уверенность, что ваши дети вернутся домой?".

Детали: Орлов отметил, что в любой момент линия фронта на Херсонском, а следом и на Запорожском направлениях может быть перерезана, и это непременно произойдет. А интенсивные бои просто заблокируют все пути назад, предупредил он.

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"Доверяя жизнь своих детей террористам, надо хоть немного задумываться о возможных последствиях", - подчеркнул он.