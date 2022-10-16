Гиркин мог пойти воевать: за взятие его в плен обещают уже 50 тысяч долларов

Бывший "министр обороны ДНР", экс-главарь донецких боевиков Игорь Гиркин (Стрелков), вероятно, пошел воевать в Украину, при этом за взятие его в плен уже обещают десятки тысяч долларов.

Источник: Сергей Стерненко, Тарас Тополя, Валерий Маркус, Сергей Стаховский, Сергей Гайдай в соцсетях

Детали: В субботу жена Гиркина Мирослава Регинская опубликовала их совместное фото, где экс-главарь боевиков одет в военную форму. Она добавила, что на вопрос, где Гиркин и все ли у него хорошо, отвечает, что все хорошо и он скоро выйдет на связь.

После этого украинский активист Сергей Стерненко написал, что даст из личных сбережений 10 тысяч долларов тому, кто возьмет Гиркина в плен.

Дам з особистих заощаджень 10 000 доларів тому, хто візьме гіркіна у полон. pic.twitter.com/TIHaodLEra — Serhii Sternenko ✙ (@sternenko) October 15, 2022

Лидер группы "Антитела" Тарас Тополя заявил, что добавит к этим деньгам еще 10 тысяч долларов.

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Военный, писатель Валерий Маркус также пообещал 10 тысяч долларов.

К ним присоединились теннисист Сергей Стаховский, а также председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай – каждый по 10 тысяч долларов.

Таким образом, по состоянию на начало суток воскресенья за живого пленного Гиркина обещают уже 50 тысяч долларов.

"Чувствую, что нам в багажнике его могут привезти буряты", - подытожил Стерненко.

Что предшествовало: 13 августа Гиркин был задержан в оккупированном Крыму, когда он с поддельными документами ехал на войну в Украину.

После этого он написал, что на войну все равно поедет, "но не прямо сейчас".

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