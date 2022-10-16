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Гиркин мог пойти воевать: за взятие его в плен обещают уже 50 тысяч долларов

Катерина ТищенкоВоскресенье, 16 октября 2022, 00:21
Гиркин мог пойти воевать: за взятие его в плен обещают уже 50 тысяч долларов
Игорь Гиркин, фото AFP via Getty Images

Бывший "министр обороны ДНР", экс-главарь донецких боевиков Игорь Гиркин (Стрелков), вероятно, пошел воевать в Украину, при этом за взятие его в плен уже обещают десятки тысяч долларов.

Источник: Сергей Стерненко, Тарас Тополя, Валерий Маркус, Сергей Стаховский, Сергей Гайдай в соцсетях

Детали: В субботу жена Гиркина Мирослава Регинская опубликовала их совместное фото, где экс-главарь боевиков одет в военную форму. Она добавила, что на вопрос, где Гиркин и все ли у него хорошо, отвечает, что все хорошо и он скоро выйдет на связь.

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После этого украинский активист Сергей Стерненко написал, что даст из личных сбережений 10 тысяч долларов тому, кто возьмет Гиркина в плен.

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Лидер группы "Антитела" Тарас Тополя заявил, что добавит к этим деньгам еще 10 тысяч долларов.

Военный, писатель Валерий Маркус также пообещал 10 тысяч долларов.

К ним присоединились теннисист Сергей Стаховский, а также председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай – каждый по 10 тысяч долларов.

Таким образом, по состоянию на начало суток воскресенья за живого пленного Гиркина обещают уже 50 тысяч долларов.

"Чувствую, что нам в багажнике его могут привезти буряты", - подытожил Стерненко.

Что предшествовало: 13 августа Гиркин был задержан в оккупированном Крыму, когда он с поддельными документами ехал на войну в Украину.

После этого он написал, что на войну все равно поедет, "но не прямо сейчас".

Предыстория:

  • Гиркин в 2014 году с группой боевиков захватил государственные здания в Славянске. После чего в районе Славянска была расстреляна группа подразделения СБУ "Альфа". Военные действия также начались в этот период.
  • После полного окружения силами АТО Славянска в ночь на 5 июля 2014 года Гиркин вышел в Донецк.
  • Позднее Гиркин обвинял помощника президента РФ Владислава Суркова в том, что ему пришлось сложить с себя полномочия "министра обороны" несуществующей "ДНР" и отправиться в РФ.

Темы: Гиркинвойнапленныеденьги
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