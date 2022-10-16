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Энергетики поблагодарили за каждую выключенную лампочку: украинцы сэкономили до 20%

Валентина РоманенкоВоскресенье, 16 октября 2022, 10:54
иллюстративное фото

Киев и весь центральный регион провели вечер 15 октября без отключения электроэнергии благодаря тому, что вечером украинцы сознательно ограничили пользование электроприборами, иногда - до 20%.

Источник: "Укрэнерго"

Детали: По данным компании, потребители Киева и области вместе уменьшили потребление на 7%. 

Самыми сознательными по уменьшению потребления стали жители Черниговской области, их результат - почти 20%.

При этом энергетики объясняют: не надо сидеть в темноте.

Достаточно выключить хотя бы один электроприбор из розетки в вечерние часы, выключить лишнее освещение в помещениях, рассказать об экономном потреблении родным, друзьям и соседям.

Дословно: "Вы помогли энергетикам преодолеть последствия очередного варварского обстрела энергетической инфраструктуры, а также уберегли регион от принудительных отключений электроэнергии.

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Мы искренне благодарим потребителей за каждый не потребленный вечером киловатт электроэнергии и за каждую выключенную лампочку или электроприбор.

Когда вы сознательно ограничиваете потребление электроэнергии:

  •  вы бережете "раненую" обстрелами энергосистему от перегрузки. Это позволяет нашим специалистам ускорить ее "реабилитацию";
  •  вы помогаете стране сэкономить уголь, который будет так нужен тепловым электростанциям зимой для производства электроэнергии;
  •  вы экономите собственные средства, ведь за электроэнергию заплатите меньше по итогам месяца.

И главное - когда вы ограничиваете собственное потребление, это позволяет нашим диспетчерам не вводить графики принудительных отключений. Каждая выключенная в вечернее время стиральная машина - это возможность для других быть со светом".

Что предшествовало: В результате утренней вражеской атаки 15 октября на Киевщину получил сильные повреждения объект энергетической инфраструктуры в Киевской области. "Укрэнерго" предупреждало о возможном применении графиков аварийных отключений.

Вечером гендиректор субхолдинга ДТЭК D.Solutions (YASNO) Сергей Коваленко сообщил, что энергетики стабилизировали ситуацию и отключение электроэнергии в Киеве пока не планируется.

Темы: энергетикавойна
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