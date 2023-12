Міністр Ізраїлю: Настав час Україні отримати військову допомогу

Ізраїльський міністр у справах діаспори Нахман Шай виступив за надання його країною військової допомоги Україні.

Джерело: Шай у Twitter

This morning it was reported that Iran is transferring ballistic missiles to Russia. There is no longer any doubt where Israel should stand in this bloody conflict. The time has come for Ukraine to receive military aid as well, just as the USA and NATO countries provide.

