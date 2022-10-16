Міністр Ізраїлю: Настав час Україні отримати військову допомогу

Ізраїльський міністр у справах діаспори Нахман Шай виступив за надання його країною військової допомоги Україні.

Джерело: Шай у Twitter

This morning it was reported that Iran is transferring ballistic missiles to Russia. There is no longer any doubt where Israel should stand in this bloody conflict. The time has come for Ukraine to receive military aid as well, just as the USA and NATO countries provide. — נחמן שי- Nachman Shai (@DrNachmanShai) October 16, 2022

Дослівно: "Сьогодні вранці стало відомо, що Іран передає Росії балістичні ракети. Більше немає сумнівів у тому, яку позицію має зайняти Ізраїль у цьому кривавому конфлікті.

Настав час Україні отримати військову допомогу, як її надають США і країни НАТО".

Що передувало: 16 жовтня видання The Washington Post із посиланням на представників безпеки США та союзників повідомило, що Іран посилює свої зобов’язання постачати зброю Росії для війни проти України і готовий передати не тільки дрони, а і ракети класу "земля-земля".

ВІДЕО ДНЯ

24 вересня президент Володимир Зеленський заявляв, що шокований відсутністю допомоги Україні від Ізраїлю з початку повномасштабного вторгнення Росії.