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Міністр Ізраїлю: Настав час Україні отримати військову допомогу

Катерина ТищенкоНеділя, 16 жовтня 2022, 18:12
прапор Ізраїлю, фото Pixabay

Ізраїльський міністр у справах діаспори Нахман Шай виступив за надання його країною військової допомоги Україні.

Джерело: Шай у Twitter

Дослівно: "Сьогодні вранці стало відомо, що Іран передає Росії балістичні ракети. Більше немає сумнівів у тому, яку позицію має зайняти Ізраїль у цьому кривавому конфлікті.

Настав час Україні отримати військову допомогу, як її надають США і країни НАТО".

Що передувало: 16 жовтня видання The Washington Post із посиланням на представників безпеки США та союзників повідомило, що Іран посилює свої зобов’язання постачати зброю Росії для війни проти України і готовий передати не тільки дрони, а і ракети класу "земля-земля".

ВІДЕО ДНЯ

24 вересня президент Володимир Зеленський заявляв, що шокований відсутністю допомоги Україні від Ізраїлю з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Теми: Ізраїльвійна
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Міністр Ізраїлю: Настав час Україні отримати військову допомогу

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