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Министр Израиля: Пришло время Украине получить военную помощь

Катерина ТищенкоВоскресенье, 16 октября 2022, 18:12
флаг Израиля, фото Pixabay

Израильский министр по делам диаспоры Нахман Шай выступил за предоставление его страной военной помощи Украине.

Источник: Шай в Twitter

Дословно: "Сегодня утром стало известно, что Иран передает России баллистические ракеты. Больше нет сомнений в том, какую позицию должен занять Израиль в этом кровавом конфликте.

Пришло время Украине получить военную помощь, как ее предоставляют США и страны НАТО".

Что предшествовало: 16 октября издание The Washington Post со ссылкой на представителей сферы безопасности США и союзников сообщило, что Иран усиливает свои обязательства поставлять оружие России для войны против Украины и готов передать не только дроны, но и ракеты класса "земля-земля".

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24 сентября президент Владимир Зеленский заявлял, что шокирован отсутствием помощи Украине от Израиля с начала полномасштабного вторжения России.

Темы: Израильвойна
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Министр Израиля: Пришло время Украине получить военную помощь

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