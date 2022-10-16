Министр Израиля: Пришло время Украине получить военную помощь

Израильский министр по делам диаспоры Нахман Шай выступил за предоставление его страной военной помощи Украине.

Источник: Шай в Twitter

This morning it was reported that Iran is transferring ballistic missiles to Russia. There is no longer any doubt where Israel should stand in this bloody conflict. The time has come for Ukraine to receive military aid as well, just as the USA and NATO countries provide. — נחמן שי- Nachman Shai (@DrNachmanShai) October 16, 2022

Дословно: "Сегодня утром стало известно, что Иран передает России баллистические ракеты. Больше нет сомнений в том, какую позицию должен занять Израиль в этом кровавом конфликте.

Пришло время Украине получить военную помощь, как ее предоставляют США и страны НАТО".

Что предшествовало: 16 октября издание The Washington Post со ссылкой на представителей сферы безопасности США и союзников сообщило, что Иран усиливает свои обязательства поставлять оружие России для войны против Украины и готов передать не только дроны, но и ракеты класса "земля-земля".

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24 сентября президент Владимир Зеленский заявлял, что шокирован отсутствием помощи Украине от Израиля с начала полномасштабного вторжения России.