За ночь на юге уничтожили 26 дронов-камикадзе - Воздушные силы

На юге Украины за ночь уничтожено 26 дронов-камикадзе Shahed-136, информация об утренней атаке на Киев уточняется.

Источник: спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат в эфире национального телемарафона 17 октября

Прямая речь: "Вчера мы сообщали об 11 дронах-камикадзе, уничтоженных на этом направлении. С 3.30 по 7 утра уничтожено еще 15 этих дронов. Так что имеем фактически за ночь 26 уничтоженных Shahed-136 в зоне ответственности воздушного командования "Юг". Там привлекались в основном зенитные ракетные подразделения, но была и работа истребителей".

Детали: Всего, по данным ВвК "Юг", с начала использования противником иранских дронов, их уже уничтожено 100 (96 - Shahed-136 и 4 - Mohajer-6) на южном направлении, отметил Игнат.

По оценке Воздушных сил, украинскими военными сбивается 75% таких дронов-камикадзе.

Игнат сообщил, что пока не имеет уточненной информации относительно продолжающейся атаки на столицу.