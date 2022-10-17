В Киеве утром 4 прилета, есть попадания по жилому дому
Во время утренней атаки иранскими дронами-камикадзе россияне попали по жилому дому в Шевченковском районе Киева.
Источник: КГГА, мэр Киева Виталий Кличко
Дословно: "Враг продолжает атаковать. Подтверждено попадание по жилому дому в Шевченковском районе".
Детали: Власти сообщают о 4 прилетах по Киеву по состоянию на 9:00.
Информация о пострадавших во время атаки пока не называется.
Обновлено: Позже Кличко сообщил, что после атаки дронами-камикадзе в Шевченковском районе произошел взрыв в жилом доме.
Уже из него спасены 18 человек, двое жителей остаются под завалами.
Есть ли погибшие пока неизвестно.
Мэр также просит сейчас не ехать в центр города без крайней необходимости - на нескольких улицах перекрыто движение.
Upd. В 11:30 стало известно, что из руин дома в Киеве достали погибшую женщину.
. В 11:30 стало известно, что из руин дома в Киеве достали погибшую женщину.
Напомним: Утром 17 октября в Киеве прогремели взрывы - россияне атаковали дронами-камикадзе.