В Киеве утром 4 прилета, есть попадания по жилому дому

задымление в киеве после прилетов, фото уп

Во время утренней атаки иранскими дронами-камикадзе россияне попали по жилому дому в Шевченковском районе Киева.

Источник: КГГА, мэр Киева Виталий Кличко

Дословно: "Враг продолжает атаковать. Подтверждено попадание по жилому дому в Шевченковском районе".

Детали: Власти сообщают о 4 прилетах по Киеву по состоянию на 9:00.

Информация о пострадавших во время атаки пока не называется.

Обновлено: Позже Кличко сообщил, что после атаки дронами-камикадзе в Шевченковском районе произошел взрыв в жилом доме.

Уже из него спасены 18 человек, двое жителей остаются под завалами.

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Есть ли погибшие пока неизвестно.

Мэр также просит сейчас не ехать в центр города без крайней необходимости - на нескольких улицах перекрыто движение.

Upd. В 11:30 стало известно, что из руин дома в Киеве достали погибшую женщину.

. В 11:30 стало известно, что из руин дома в Киеве достали погибшую женщину.

Напомним: Утром 17 октября в Киеве прогремели взрывы - россияне атаковали дронами-камикадзе.