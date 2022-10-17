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Влада працює, щоб ускладнити Ірану логістику за допомогу РФ – Арахамія

Роман ПетренкоПонеділок, 17 жовтня 2022, 11:02
Влада працює, щоб ускладнити Ірану логістику за допомогу РФ – Арахамія
арахамія, фото з фб

Українська влада працює по дипломатичних каналах з країнами-сусідами, щоб зупинити всі наявні логістичні коридори для Ірану, повідомив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Джерело: Арахамія у Telegram

Пряма мова Арахамії: Завдяки дронам-камікадзе Росії вдалося: показати терористичну сутність своєї держави, нагадати всьому світу, з ким ми маємо справу, дати нам додаткові аргументи для пришвидшення постачання зброї.

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Усе це лише пришвидшує їхню поразку.

Вони так і не зрозуміли, що терором війни не виграють. Ним тільки накликають на себе проблеми.

А що стосується Ірану, то ми уже працюємо по дипломатичних каналах з країнами-сусідами, щоб зупинити всі наявні логістичні коридори".

ВІДЕО ДНЯ

Довідково: Іран постачає Росії дрони-камікадзе і, за даними ЗМІ, може передавати балістичні ракети.

Нагадаємо: Уранці 17 жовтня в Києві пролунали вибухи - росіяни атакували дронами-камікадзе.

Росіяни влучили по житловому будинку в Шевченківському районі Києва.

Теми: ІранРосіявійна
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