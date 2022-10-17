Власти работают, чтобы усложнить Ирану логистику из-за помощи РФ - Арахамия

Украинская власть работает по дипломатическим каналам со странами-соседями, чтобы остановить все имеющиеся логистические коридоры для Ирана, сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Источник: Арахамия в Telegram

Прямая речь Арахамии: Благодаря дронам-камикадзе России удалось: показать террористическую сущность своего государства, напомнить всему миру, с кем мы имеем дело, дать нам дополнительные аргументы для ускорения поставок оружия.

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Все это только ускоряет их поражение.

Они так и не поняли, что террором войны не выигрывают. Им только навлекают на себя проблемы.

А что касается Ирана, то мы уже работаем по дипломатическим каналам со странами-соседями, чтобы остановить все имеющиеся логистические коридоры".

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Справка: Иран поставляет России дроны-камикадзе и, по данным СМИ, может передавать баллистические ракеты.

Напомним: Утром 17 октября в Киеве прогремели взрывы - россияне атаковали дронами-камикадзе.

Россияне попали по жилому дому в Шевченковском районе Киева.