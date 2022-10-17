Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Из-за утренней атаки дронами в Киеве погибли четыре человека, среди них – беременная

"Украинская правда"Понедельник, 17 октября 2022, 15:25
Дом, разрушенный в Киеве дроном 17 октября, фото полиции

Предварительно четыре человека погибли в результате попадания российской ракеты в жилой дом в Шевченковском районе Киева утром 17 октября.

Источник: городской глава Киева Виталий Кличкопрокуратура Киева, спикер ГСЧС Светлана Водолага, корреспондент "Украинской правды", заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, глава Национальной полиции Игорь Клименко

Обновление: По словам пресс-секретаря столичной прокуратуры Надежды Максимец, около 15 часов из-под завалов жилого дома вытащили еще одного погибшего (четвертого -ред.).

Из разрушенного дома удалось спасти 19 человек.

Трое госпитализированы. Среди госпитализированных – двое спасателей ГСЧС, которые тушили пожар и спасали людей, уточнил позже Кличко.

Клименко уточнил, что в столице было задействовано 5 дронов-камикадзе: три попали в объекты критической инфраструктуры, один попал в жилой дом, еще один был сбит сотрудниками полиции. Взрывы произошли двумя волнами с 06:37 до 08:20.

Ранее глава Нацполиции подтвердил, что погибли три человека: женщина 59 лет и двое молодых людей. Кличко сообщил, что среди трех погибших мирных жителей была молодая пара: муж и жена, которые ждали ребенка. Женщина была на 6 месяце беременности.

ВИДЕО ДНЯ

По данным Киевской городской прокуратуры, погибшая пара была 1988 года рождения.

Также УП сообщили, что от взрывной волны пострадала ехавшая в такси рядом с вокзалом женщина. Ее госпитализировали с акуботравмой.

Детали: Ранее, в 11:32, мэр Кличко сообщил, что из-под завалов дома в Шевченковском районе извлекли тело погибшей женщины, а еще один человек находится под завалами.

Позже спикер ГСЧС сообщила, что достали еще одно тело, факт смерти еще не установлен.

Еще одну женщину удалось спасти. В целом 19 жителей дома спасены. 

По данным Кличко, 28 дронов утром летели в сторону Киева, большинство "летучих террористов" удалось сбить, однако в Киеве прозвучали 5 взрывов (ранее сообщалось о 4 попаданиях). 

Один из взрывов произошел на инфраструктурном объекте, другой – в жилом доме, в результате чего в последнем обрушилась часть здания со 2 по 4 этаж.

При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры из-за обстрела столичной инфраструктуры начато уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, 17 октября Вооруженные силы РФ с использованием дронов-камикадзе нанесли удары по объектам жилой и гражданской инфраструктуры в центре Киева. В результате попадания в жилой дом в Шевченковском районе произошел взрыв.

Обновлено в 20:30: Мэр города Виталий Кличко в эфире телеканала Киев сообщил, что дом не подлежит восстановлению. 16 семей потеряли свои дома.

В центре столицы перекрыли движение транспорта на участках нескольких улиц из-за совершенной россиянами атаки.

Этому предшествовало: Утром 17 октября из-за российские захватчики атаковали Киев иранскими дронами-камикадзе: было 4 попадания, но еще больше взрывов. В частности, попали по жилому дому в Шевченковском районе столицы.

УП

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Темы: Киеввойна
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

инфографикаВоздушные силы вечером сбили восемь "Шахедов"

обновлено, видеоРоссийский Су-34 упал на многоэтажку во время взлета на Кубани, есть погибшие

оновлено, фотоИз российского плена освободили 108 женщин - ОП

Маск нашел странное оправдание оккупации Крыма Россией

"Вернись живым" и ГУР готовят "Хлопок в Москве"

обновлено от 12:58Из-за утренней атаки дронами в Киеве погибли четыре человека, среди них – беременная

Все новости...
Полицейские показали, как сбили вражеский дрон в Киеве из стрелкового оружия
Россия отправит в Беларусь до 170 танков, до 200 ББМ и около ста орудий
Резников рассказал о результатах Рамштайна: Вскоре получим ЗРК NASAMS
С вечера воскресенья по Украине летели 43 дрона-камикадзе, сбито 37 - Воздушные силы
Последние новости
02:14
Зеленский назвал условие, при котором России придется "думать о мире"
01:38
Канада расширила санкции против российских пропагандистов
01:15
Резников: Италия предоставила Украине новый пакет военной помощи
00:32
фотоПод посольством Ирана требовали прекратить продавать России дроны-камикадзе
23:53
Пентагон обсуждает, платить ли Маску за интернет Starlink в Украине – СМИ
23:50
"Ваня, прячься, блин". Как Киев пережил первую атаку иранскими дронами - видео
23:42
Европарламент будет голосовать за признание России государством-спонсором терроризма
23:39
Германия оштрафовала Telegram на более 5 млн евро из-за отказа сотрудничать
23:21
Карим Бензема получил "Золотой мяч-2022"
22:59
Уничтожил урожай, чтобы не продавать в Крым: история агрария из Херсона
Все новости...