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Медведєв лякає Ізраїль, що допомога Києву зруйнує відносини з Росією

Ірина БалачукПонеділок, 17 жовтня 2022, 12:40
Дмитро Медведєв. Фото РИА Новости

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв заявив, що надання Ізраїлем військової допомоги Україні зруйнує всі відносини цієї країни з Росією.

Джерело: Медведєв у Telegram

Пряма мова Медведєва: "Ізраїль начебто зібрався постачати зброю київському режиму. Дуже необачний крок. Він зруйнує всі міждержавні відносини між нашими країнами".

Деталі: За словами чиновника країни-агресора, якщо Ізраїль постачатиме Україні зброю, то йому "час оголосити Бандеру і Шухевича своїми героями".

Передісторія: 

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Теми: МедведєвРосіяІзраїльУкраїна
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