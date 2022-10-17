Медведєв лякає Ізраїль, що допомога Києву зруйнує відносини з Росією

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв заявив, що надання Ізраїлем військової допомоги Україні зруйнує всі відносини цієї країни з Росією.

Джерело: Медведєв у Telegram

Пряма мова Медведєва: "Ізраїль начебто зібрався постачати зброю київському режиму. Дуже необачний крок. Він зруйнує всі міждержавні відносини між нашими країнами".

Деталі: За словами чиновника країни-агресора, якщо Ізраїль постачатиме Україні зброю, то йому "час оголосити Бандеру і Шухевича своїми героями".

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