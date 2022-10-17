Медведєв лякає Ізраїль, що допомога Києву зруйнує відносини з Росією

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв заявив, що надання Ізраїлем військової допомоги Україні зруйнує всі відносини цієї країни з Росією.

Джерело: Медведєв у Telegram

Пряма мова Медведєва: "Ізраїль начебто зібрався постачати зброю київському режиму. Дуже необачний крок. Він зруйнує всі міждержавні відносини між нашими країнами".

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Деталі: За словами чиновника країни-агресора, якщо Ізраїль постачатиме Україні зброю, то йому "час оголосити Бандеру і Шухевича своїми героями".

Передісторія:

Раніше ізраїльський міністр у справах діаспори Нахман Шай виступив за надання його країною військової допомоги Україні.

Перед тим видання The Washington Post із посиланням на представників безпеки США та союзників повідомило, що Іран посилює свої зобов’язання постачати зброю Росії для війни проти України і готовий передати не тільки дрони, а і ракети класу "земля-земля".