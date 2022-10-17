Медведєв лякає Ізраїль, що допомога Києву зруйнує відносини з Росією
Понеділок, 17 жовтня 2022, 12:40
Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв заявив, що надання Ізраїлем військової допомоги Україні зруйнує всі відносини цієї країни з Росією.
Джерело: Медведєв у Telegram
Пряма мова Медведєва: "Ізраїль начебто зібрався постачати зброю київському режиму. Дуже необачний крок. Він зруйнує всі міждержавні відносини між нашими країнами".
Деталі: За словами чиновника країни-агресора, якщо Ізраїль постачатиме Україні зброю, то йому "час оголосити Бандеру і Шухевича своїми героями".
Передісторія:
- Раніше ізраїльський міністр у справах діаспори Нахман Шай виступив за надання його країною військової допомоги Україні.
- Перед тим видання The Washington Post із посиланням на представників безпеки США та союзників повідомило, що Іран посилює свої зобов’язання постачати зброю Росії для війни проти України і готовий передати не тільки дрони, а і ракети класу "земля-земля".