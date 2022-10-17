Медведев пугает Израиль, что помощь Киеву разрушит отношения с Россией
Понедельник, 17 октября 2022, 12:40
Заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявив, что предоставление Израилем военной помощи Украине разрушит все отношения этой страны с Россией.
Источник: Медведев в Telegram
Прямая речь Медведева: "Израиль вроде собрался поставлять оружие киевскому режиму. Очень опрометчивый шаг. Он разрушит все межгосударственные отношения между нашими странами".
Детали: По словам чиновника страны-агрессора, если Израиль будет поставлять Украине оружие, то ему "впору объявить Бандеру и Шухевича своими героями".
Предыстория:
- Ранее израильский министр по делам диаспоры Нахман Шай выступил за предоставление его страной военной помощи Украине.
- Перед этим издание The Washington Post со ссылкой на представителей сферы безопасности США и союзников сообщило, что Иран усиливает свои обязательства поставлять оружие России для войны против Украины и готов передать не только дроны, но и ракеты класса "земля-земля".