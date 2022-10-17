Медведев пугает Израиль, что помощь Киеву разрушит отношения с Россией

Заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявив, что предоставление Израилем военной помощи Украине разрушит все отношения этой страны с Россией.

Источник: Медведев в Telegram

Прямая речь Медведева: "Израиль вроде собрался поставлять оружие киевскому режиму. Очень опрометчивый шаг. Он разрушит все межгосударственные отношения между нашими странами".

Детали: По словам чиновника страны-агрессора, если Израиль будет поставлять Украине оружие, то ему "впору объявить Бандеру и Шухевича своими героями".

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