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Медведев пугает Израиль, что помощь Киеву разрушит отношения с Россией

Ирина БалачукПонедельник, 17 октября 2022, 12:40
Медведев пугает Израиль, что помощь Киеву разрушит отношения с Россией
Дмитрий Медведев. Фото РИА Новости

Заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявив, что предоставление Израилем военной помощи Украине разрушит все отношения этой страны с Россией.

Источник: Медведев в Telegram

Прямая речь Медведева: "Израиль вроде собрался поставлять оружие киевскому режиму. Очень опрометчивый шаг. Он разрушит все межгосударственные отношения между нашими странами".

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Детали: По словам чиновника страны-агрессора, если Израиль будет поставлять Украине оружие, то ему "впору объявить Бандеру и Шухевича своими героями".

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Темы: МедведевРосcияИзраильУкраина
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