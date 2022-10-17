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Душанбе перевіряє, чи причетні громадяни Таджикистану до стрілянини на полігоні в Росії

Понеділок, 17 жовтня 2022, 16:16

Влада Таджикистану розслідує повідомлення ЗМІ, згідно з якими щонайменше двоє громадян Таджикистану вчинили стрілянину на військовому полігоні в Бєлгородській області РФ, у результаті чого загинули щонайменше 11 осіб і 15 людей були поранені.

Джерело: "Радіо Свобода"

Деталі: Міністерство внутрішніх справ країни повідомило таджикистанській службі "Радіо Свобода" 17 жовтня письмово, що "посольство Таджикистану в Москві намагається з’ясувати, чи причетні таджикистанські громадяни до смертельної стрілянини".

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Тим часом, родичі 24-річного таджикистанця Ехсона Амінзоди повідомили "Радіо Свобода", що російська влада ідентифікувала його як одного з нападників.

Як розповів старший брат Ехсона Амінзоди Фіруз, який живе і працює в Москві, російська влада повідомила йому, що його брат ідентифікований як один із тих, хто стріляв.

Пряма мова Фіруза Амінзоди: "Мене викликала військова прокуратура (в Москві). Вчора мені повідомили про те, що трапилося. Ми не знаємо, як він опинився в Бєлгороді. Мій брат не був терористом, і в нього таких думок не було. Він був звичайний мігрант, який хотів працювати і будувати своє життя".

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Деталі: Чоловік додав, що його брат сім місяців тому переїхав до російської столиці з рідного села на півдні Таджикистану.

За словами Фіруза Амінзоди, Ехсона, який також працював у московському ресторані, востаннє бачили біля московської станції метро "Любліно" 10 жовтня, після чого зв’язок із ним зник.

Фіруз підкреслив, що Ехсон не є громадянином Росії, а отже не підлягав військовій мобілізації, яку президент Росії Володимир Путін оголосив 21 вересня.

Батько Ехсона, Таджиддін Амінзода, підтвердив "Радіо Свобода", що його син помер у Росії у ці вихідні, але відмовився надавати будь-які коментарі чи подробиці.

Передісторія:

  • 15 жовтня Міноборони Росії повідомило, що на військовому полігоні в Бєлгородській області "двоє громадян держави-учасниці СНД" відкрили вогонь, убивши 11 і поранивши 15 військових. Нападників застрелили вогнем у відповідь, додали у відомстві.
  • У деяких повідомленнях із посиланням на очевидців йшлося про те, що в нападі брали участь троє таджикистанців і що одному з нападників вдалося втекти. За деякими повідомленнями, стрілянина почалася на тлі напруженості, спричиненої конфліктом між солдатами-мусульманами і командиром підрозділу, який "образив їхню релігію".
  • "Часткова мобілізація" в Російській Федерації, оголошена Володимиром Путіним, викликала протести, напади на військкомати і втечу значної кількості чоловіків із Росії.
  • 14 жовтня президент РФ заявив, що мобілізація нібито завершиться орієнтовно за два тижні – тобто до кінця жовтня.

Теми: РосіявійнамобілізаціяСНД
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