Душанбе проверяет, причастны ли граждане Таджикистана к стрельбе на полигоне в России
Власти Таджикистана расследуют сообщения СМИ, согласно которым по меньшей мере два гражданина Таджикистана устроили стрельбу на военном полигоне в Белгородской области РФ, в результате чего погибли минимум 11 человек и 15 человек были ранены.
Источник: "Радио Свобода"
Детали: Министерство внутренних дел страны сообщило таджикистанской службе "Радио Свобода" 17 октября письменно, что "посольство Таджикистана в Москве пытается выяснить, причастны ли таджикистанские граждане к смертельной стрельбе".
Между тем, родственники 24-летнего таджикистанца Эхсона Аминзоды сообщили "Радио Свобода", что российские власти идентифицировали его как одного из нападавших.
Как рассказал старший брат Эхсона Аминзоды Фируз, который живет и работает в Москве, российские власти сообщили ему, что его брат идентифицирован как один из стрелявших.
Прямая речь Фируза Аминзоды: "Меня вызвала военная прокуратура (в Москве). Вчера мне сообщили о случившемся. Мы не знаем, как он очутился в Белгороде. Мой брат не был террористом, и у него не было таких мыслей. Он был обычным мигрантом, который хотел работать и строить свою жизнь".
Детали: Мужчина добавил, что его брат семь месяцев назад переехал в российскую столицу из родного села на юге Таджикистана.
По словам Фируза Аминзоды, Эхсона, также работавшего в московском ресторане, в последний раз видели возле московской станции метро "Люблино" 10 октября, после чего связь с ним пропала.
Фируз подчеркнул, что Эхсон не является гражданином России, а значит не подлежал военной мобилизации, которую президент России Владимир Путин объявил 21 сентября.
Отец Эхсона, Таджиддин Аминзода, подтвердил "Радио Свобода", что его сын умер в России в эти выходные, но отказался давать какие-либо комментарии или подробности.
Предыстория:
- 15 октября Минобороны России сообщило, что на военном полигоне в Белгородской области "двое граждан государства-участника СНГ" открыли огонь, убив 11 и ранив 15 военных. Нападавших застрелили ответным огнем, добавили в ведомстве.
- В некоторых сообщениях со ссылкой на очевидцев говорилось, что в нападении участвовали трое таджикистанцев и что одному из нападавших удалось скрыться. По некоторым сообщениям, стрельба началась на фоне напряженности, вызванной конфликтом между солдатами-мусульманами и командиром подразделения, который "оскорбил их религию".
- "Частичная мобилизация" в Российской Федерации, объявленная Владимиры Путиным, вызвала протесты, нападения на военкоматы и бегство значительного числа мужчин из России.
- 14 октября президент РФ заявил, что мобилизация якобы завершится ориентировочно через две недели – то есть до конца октября.