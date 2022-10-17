Душанбе проверяет, причастны ли граждане Таджикистана к стрельбе на полигоне в России

Власти Таджикистана расследуют сообщения СМИ, согласно которым по меньшей мере два гражданина Таджикистана устроили стрельбу на военном полигоне в Белгородской области РФ, в результате чего погибли минимум 11 человек и 15 человек были ранены.

Источник: "Радио Свобода"

Детали: Министерство внутренних дел страны сообщило таджикистанской службе "Радио Свобода" 17 октября письменно, что "посольство Таджикистана в Москве пытается выяснить, причастны ли таджикистанские граждане к смертельной стрельбе".

Между тем, родственники 24-летнего таджикистанца Эхсона Аминзоды сообщили "Радио Свобода", что российские власти идентифицировали его как одного из нападавших.

Как рассказал старший брат Эхсона Аминзоды Фируз, который живет и работает в Москве, российские власти сообщили ему, что его брат идентифицирован как один из стрелявших.

Прямая речь Фируза Аминзоды: "Меня вызвала военная прокуратура (в Москве). Вчера мне сообщили о случившемся. Мы не знаем, как он очутился в Белгороде. Мой брат не был террористом, и у него не было таких мыслей. Он был обычным мигрантом, который хотел работать и строить свою жизнь".

Детали: Мужчина добавил, что его брат семь месяцев назад переехал в российскую столицу из родного села на юге Таджикистана.

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По словам Фируза Аминзоды, Эхсона, также работавшего в московском ресторане, в последний раз видели возле московской станции метро "Люблино" 10 октября, после чего связь с ним пропала.

Фируз подчеркнул, что Эхсон не является гражданином России, а значит не подлежал военной мобилизации, которую президент России Владимир Путин объявил 21 сентября.

Отец Эхсона, Таджиддин Аминзода, подтвердил "Радио Свобода", что его сын умер в России в эти выходные, но отказался давать какие-либо комментарии или подробности.

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